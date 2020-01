Emmerich: Die Narren machen Praest „great again“

Es war ein emotionaler Augenblick, als Peter Ising vom neuen Praester Dreigestirn (Präsident André Opgen-Rhein und dem Moderatoren-Duo Jörg Pollmann und Nico Epping) im Beisein von Ehefrau Maggie zum Ehrenpräsidenten ernannt wurde. 22 Jahre aktiv im Karneval, 16 Jahre Präsident seines 11er-Rates und Prinz in der Session 2002/2003 – dafür zollten ihm 355 Narren mit Standing Ovations Respekt.

Respekt gab’s ebenfalls für die zig Aktiven, die im Jahrmarkt-Trubel alles gaben. Einlage Dosenwerfen und Pferderennen mit Lars Kock inklusive. Folge: Endlos-Polonaisen bei den Gesangsvorträgen. Immer mit dabei: Prinzessin Melanie, Prinz Gregor und ihre Garde. Ob bei Two and a half Man, bei dem an der Seite von Martin van der Giet und Manuel Jonkhans Willi te Beck den Räuber-Song Kumm loss jonn rappte oder Vrasselts Erfolgsgaranten Dörmakar – die närrischen Züge durch den Saal Slütter in Vrasselt endeten nie.

Bürgermeister Hinze ist bester Frikadellenbräter

Merklich ruhiger wurde es bei den Büttenreden. Einfach nur toll war US-Präsident Trump – gemimt von Frank Peerenboom. Der wusste: „I make Praest great agian.“ Und dass der beste Frikadellenbräter der „Burgermeister“ Peter Hinze sei. Zu später Stund‘ betrat Casi (Carsten Cordes) die Bühne. Zum ersten Mal in den Südstaaten am Start war Neu-Praesterin Danny Braam mit Schwester Steffi. Das doppelte Speelberger Lottchen schlüpfte in die Rolle der Grün-Weißen Trauerschnallen.

Die Prinzengarde stellte ihr tänzerisches Können unter Beweis. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Zudem war Thomas Werdelmann „auf den Hund gekommen“. Was wäre solch ein Abend ohne die Tänze, die mit monatelangen Proben Woche für Woche verbunden sind. Ein großes Paket von Märschen und Showeinlagen hatten die Aktiven im Gepäck. So waren die Praester Nachwuchsfunken mit einem Marsch und als Swat-Mädels am Start.

BonAmies überzeugten mit tollem Showtanz

Die BonAmies, die sich stets etwas Tolles zum Bühnenbild einfallen lassen, überzeugten mit ihrem Marsch und zugleich dem Showtanz, bei dem sie als Wahrsagerinnen einen Blick in die Zukunft wagten. In die Zirkuswelt verschlug‘s die EKV Diamonds. Heiteres Gelächter bei den Dancing Flamingos, die die Narren auf einen kurzen Flugzeugtrip mitnahmen.

Zum Thema fliegen sei festgehalten, dass beim Gardelied „Komm‘ wir halten die Welt an“ ein großer Globus über den Köpfen der Jecken tänzelte und die Bühne beim Gardetanz bebte. Und wer weiß, bei so viel guter Laune, die Prinzenpaar und Gefolge vor dem Prinzentreffen am Sonntag hatten, dass sie gar nicht erst nach Hause, sondern direkt zum Schiff durchstarteten. Den weißen royalen Strumpfhosenwechsel hatte der 11er-Rat auf jeden Fall Tollität Gregor angeboten...