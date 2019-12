Emmerich. Viele Leser und auch Marco Virgillito haben sich über einen Leserbrief zur Toter-Winkel-Aktion geärgert. Weitere Themen: Waldhotel und Onlevel.

Emmerich: Ein ignoranter Leserbrief, der Mitbürger erregte

Ein Leserbrief hat in dieser Woche die Gemüter erhitzt. Andreas Anschütz hat sich über die Toter Winkel-Aktion an der Hüthumer Grundschule empört. Es gibt keinen toten Winkel? Man wälze die verkehrliche Verantwortung auf die Radfahrer ab? Es sei die größte Frechheit, darüber auch noch in dieser Form in der NRZ zu berichten?

Verkehrserziehung Emmerich: St.-Georg-Schüler lernen Gefahr des toten Winkels Mehrere Leser reagierten mit Unverständnis für Anschütz’ Ansichten. Wir auch! Der Leserbrief ist ignorant, weil es definitiv einen toten Winkel gibt. Der Leser hat das Thema nicht verstanden. Die Verantwortung wird nicht verlagert. Es wird für eine Gefahr sensibilisiert. Menschen machen Fehler. Das wird immer so sein. Hier ist ein Punkt, wo es besonders gravierend werden kann. Die Gesellschaft braucht mehr Firmen wie Onlevel Hoffentlich klappt es noch mit der Neueröffnung des Waldhotels Hochelten. Das ist ein Leuchtturmprojekt nicht nur für Hochelten und den Masterplan, sondern für ganz Emmerich. Ein Nachbar macht Probleme. Wobei es an dieser Stelle über Jahrzehnte immer ein Hotel gab. Verhindern ist in Deutschland manchmal leichter als gestalten. In dieser Woche hat die NRZ die Firma Onlevel vorgestellt. Die Gesellschaft braucht mehr solcher Arbeitgeber. Der Umgang miteinander, der Spaß an der Arbeit, die Einstellung zu dieser Welt steht über jeglicher Zahlen-Hörigkeit, über dem Streben nach maximalem Profit. Glückliche Mitarbeiter leisten mehr. Man kann nur großen Respekt haben vor dieser gesunden Firmenphilosophie.

