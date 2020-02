Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Einbruch bei Dümo in Emmerich.

Emmerich. Unbekannte Täter sind bei Dümo Reisemobile in Emmerich eingebrochen. Sie stahlen Bargeld aus den Büroräumen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Emmerich: Einbrecher stehlen Bargeld bei Dümo Reisemobile

Das Fenster im Rolltor zur Werkstatthalle des Reismobilhändlers Dümo an der Duisburger Straße in Emmerich hebelten unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 6. Februar, auf. Sie suchten die Büroräume auf und entwendeten Bargeld.

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kripo Emmerich unter 02822/7830 entgegen.