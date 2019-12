Partyveranstalter Tim Kerremans (links) und Tim Meyer (rechts) überreichen SOS-Einrichtungsleiter Peter Schönrock den Spendenerlös in Höhe von 750 Euro.

Emmerich. Den Erlös einer Emmericher Kinder-Halloween-Party haben jetzt die Veranstalter dem SOS-Kinderdorf Niederrhein gespendet. 750 Euro kamen zusammen.

Emmerich: Erlös der Kinder-Halloween-Party gespendet

Den Erlös einer Kinder-Halloween-Party in Emmerich haben jetzt die Veranstalter, Tim Meyer von Soundtec Events und Tim Kerremans von TK-Eventgastronomie aus Emmerich, dem SOS-Kinderdorf Niederrhein gespendet.

Es sind 750 Euro zusammengekommen, die Peter Schönrock, Einrichtungsleiter beim SOS-Kinderdorf gerne in Kleve-Materborn in Empfang genommen hat „Wir freuen uns sehr über die finanzielle Unterstützung. Denn für einen Großteil unserer Angebote greifen wir auch auf Spendengelder zurück. So finanzieren wir Freizeitaktivitäten, Kreativangebote oder auch neue Klettergerüste über Spenden, die uns erreichen“, erklärt Schönrock.

300 Gäste feierten in Emmerich Halloween

Und Tim Meyer sagt: „Wir haben festgestellt, dass es eigentlich recht wenige Veranstaltungen für Kinder in Emmerich und Umgebung gibt. So sind wir auf die Idee mit der Halloween-Party gekommen. Gleich beim ersten Mal konnten wir 300 kleine und große Gäste bei uns begrüßen, die bei fetziger Musik jede Menge Spaß hatten.“

Tim Kerremans führt aus: „Für uns als regional engagierte Unternehmer ist klar, dass wir einmal im Jahr den Erlös einer Veranstaltung für den guten Zweck spenden. Und da lag das SOS-Kinderdorf Niederrhein nahe. Schließlich kommt es hier Kindern aus benachteiligten Verhältnissen direkt zu Gute.“