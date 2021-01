Dorfplatz in Vrasselt mit der St.-Antonius-Kirche.

Katholische Kriche Emmerich: Eucharistiefeiern sind in Vrasselt wieder möglich

Emmerich In der St.-Antonius-Kirche in Vrasselt können ab sofort wieder Gottessdienste gefeiert werden. Eine neue Bestuhlung macht das möglich.

Durch die neue Bestuhlung in der St.-Antonius-Kirche in Vrasselt können jetzt auch dort wieder Gottesdienste unter den vorgeschriebenen Hygiene- und Abstandsbestimmungen gefeiert werden Dies gibt die Gemeinde St. Christophorus jetzt bekannt.

Patronatsfest am kommenden Sonntag

So kann jetzt auch am kommenden Sonntag, 17. Januar, um 10.30 Uhr die Eucharistiefeier zum Patronatsfest in St. Antonius gefeiert werden.

Ursprünglich war geplant, das Patronatsfest des Heiligen in Antonius in St. Johannes in Praest zu begehen. Hierzu wird schon jetzt von Seiten der Gemeinde herzlich eingeladen.

Wöchentlicher Wechsel

In Absprache zwischen Pfarrer Bernd de Baey und den jeweiligen Kirchausschüssen findet ab diesem Sonntag die sonntägliche Eucharistiefeier bis auf Weiteres im wöchentlichen Wechsel zwischen Praest und Vrasselt statt.