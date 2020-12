Emmerich: Explosion in einer Küche ließ Feuerwehr ausrücken

Am Sonntagabend wurde eine Explosion in einem Haus auf der Normannstraße in Emmerich gemeldet. Die Feuerwehr rückte sofort aus.

Zu einem gemeldeten Wohnungsbrand wurden am Sonntagabend um 23.06 Uhr die Löschzüge Stadt und Hüthum der Freiwilligen Feuerwehr Emmerich zur Normannstraße alarmiert. Auf der Anfahrt meldete die Kreisleitstelle Kleve, dass es in der Küche einer Wohnung eine Explosion gegeben haben soll.

Vor Ort konnte in der betroffenen Wohnung zunächst kein Feuer oder Rauch festgestellt werden. Nach einer weiteren Erkundung fanden die Blauröcke allerdings folgendes Szenario vor: Vermutlich war es in der betroffenen Küche zu einem Fettbrand gekommen, den die Anwohner mit Wasser wohl versucht haben zu löschen. Dadurch kam es zu einer Fettexplosion. Glücklicherweise, so die Feuerwehr, wurde die Küche nicht in Brand gesetzt, sondern nur im Herdbereich beschädigt.

So verhält man sich bei einem Fettbrand

Durch die entstandene Druckwelle der Fettexplosion kam es aber zu einem Gebäudeschaden im angrenzenden Hausflur. Die Feuerwehr kontrollierte mit der Wärmebildkamera die Küche und die angrenzenden Bereiche auf Glutnester, konnte aber nichts feststellen. Die Wohnung wurde daraufhin quergelüftet. Die Anwohner informierten den Vermieter eigenständig über den Gebäudeschaden.

Eine Person aus der betroffenen Wohnung wurde durch den anwesenden Rettungsdienst untersucht. Die Feuerwehr gibt Tipps beim Umgang mit einem Fettbrand. Kommt es zu einem Fettbrand solltet ihr folgende Dinge beachten, solange es gefahrenfrei möglich ist: Wenn möglich Gas- oder Stromzufuhr unterbrechen und den Topf mit dem passenden Deckel verschließen, um das Fett vom Sauerstoff zu trennen. Zudem den Deckel einige Minuten nicht wieder entfernen, es kann zu einer erneuten Durchzündung kommen, wenn erneut Sauerstoff zugeführt wird. Im Zweifelsfall sollte immer die Feuerwehr über Notruf 112 verständigt werden.

