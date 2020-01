Emmerich: Fahrgäste wurden ans falsche Gleis geschickt

Da konnte Dr. Hado Ebben nur mit dem Kopf schütteln. Jüngst brachte der ehemalige Stadtdirektor Emmerichs seine Tochter zum Bahnhof in Emmerich. Fast hätte diese den Zug verpasst – weil sie falsch informiert wurde.

„Auf einem Schriftband wurde angezeigt, der RE19 fährt ab Gleis 3 in Richtung Düsseldorf“, schildert der 90-Jährige. Bekanntlich ist dieses Gleis nicht barrierefrei erreichbar: Treppe runter, Treppe hoch. Zum Glück, so Ebben, stand dort in dem Moment der Zug in die Gegenfahrrichtung. Denn eine Schaffnerin sah sie und erklärte, dass der Zug ab Gleis 2 Richtung Düsseldorf fahre. Also schnell wieder Treppe runter, Treppe hoch. Ebbens Tochter kam noch pünktlich zum Zug.

Lange tat sich nichts, obwohl das Problem gemeldet wurde

Lokomotivführer und Schaffner vor Ort, so Ebben, erklärten, dass diese Falschanzeige schon vor Tagen gemeldet worden sei. Aber es hatte sich noch nichts geändert. „Wir waren auch in dem Shop im Bahnhof. Die hatten es auch schon gemeldet“, berichtet der ehemalige Stadtdirektor. Die Emmericher müssen an ihrem Bahnhof ja schon einige Missstände in Kauf nehmen, „aber dass die Emmericher jetzt auch noch fehlgeleitet werden...“, da hat Heinz Adolf Ebben kein Verständnis.

Die NRZ hat die Deutsche Bahn, Inhaber des Bahnhofs, kontaktiert. Ein Sprecher räumt ein: „Es hat bei uns einen Software-Fehler gegeben. Inzwischen müsste das Problem korrigiert worden sein.“ Immerhin.

Deutsche Bahn versichert: Es gilt Diskriminierungsfreiheit

Grundsätzlich gelte, dass Verkehrsunternehmen – in Emmerich betreibt ja Abellio den RE19 – in der Pflicht seien, Informationen zu Verspätungen etc. in ein System einzutragen. Hier hätte es auch Probleme in der Schnittstelle geben können, so der Bahnsprecher. Allerdings, so merkte die NRZ an, ging es hier um einen regulären Bahnsteighinweis und nicht eine Verspätung.

Etwas provokativ hat die NRZ die Deutsche Bahn auch gefragt: Sie werden doch den Bahnhof Emmerich nicht vernachlässigen, weil Abellio dort fährt, oder? „Nein, es gilt natürlich Diskriminierungsfreiheit. In dem System werden auch nur Zugnummern angezeigt und nicht die Betreiber“, erklärt der Bahnsprecher.