Symbolfoto: In mehreren Städten in NRW hat die Polizei den Diebstahl von Feuerwerkskörpern vermeldet.

Emmerich. Aus dem Container auf einem Parkplatz in Emmerich wurden Feuerwerkskörper gestohlen - nicht der einzige Fall in NRW. Polizei hofft auf Hinweise.

Auch in Emmerich: Feuerwerkskörper aus Container gestohlen

Unbekannte Täter öffneten zwischen Samstag, 28. Dezember, 21 Uhr, und Sonntag, 29. Dezember, 17 Uhr, gewaltsam einen Container. Der Container stand an der Wand eines Discounters an der Straße Am Portenhövel. In ihm wurden Feuerwerkskörper gelagert.

Schadenshöhe aktuell noch nicht bekannt

Die Täter räumten den Container leer und flüchteten in unbekannte Richtung. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Emmerich unter 02822/7830 .

Nicht nur in Emmerich - auch an weiteren Stellen in Nordrhein-Westfalen haben Diebe Container mit Feuerwerkskörpern leergeräumt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erbeuteten unbekannte Täter bereits in der vergangenen Woche auf einem Supermarktparkplatz in Bad Salzuflen im Kreis Lippe Hunderte Raketen und Böller im Wert von rund 10.000 Euro, die bis Silvester eigentlich verkauft werden sollten. „Irgendwo wird irgendwer ordentlich was abbrennen können“, sagte eine Polizeisprecherin.

Polizei prüft mögliche Zusammenhänge verschiedener Vorfälle in NRW

In Coesfeld im Münsterland plünderten Diebe in der Nacht zu Freitag einen Container mit Feuerwerkskörpern an einem Supermarkt. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Auch einen Zusammenhang der Vorfälle werde man prüfen, hieß es auf Anfrage. (mit dpa)