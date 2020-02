Emmerich. Amtsgericht: Ein 49-jähriger Emmericher trägt in einem Betrugsfall nur eine geringe Schuld. Einigung mit Heizungsfirma am Tag vor dem Prozess.

Emmerich: Freispruch 2. Klasse für einen 49-Jährigen

Mit einem Freispruch 2. Klasse ist ein 49-Jähriger am Amtsgericht Emmerich davon gekommen. Sein Betrugsfall wurde eingestellt. Der Emmericher schuldet einer Heizungsfirma noch über 15.000 Euro, für die er in Österreich als Selbstständiger einen Vertrieb aufbauen sollte.

Anfang 2017 startete der Emmericher im Nachbarland damit, die Heizungen der Firma dort zu verkaufen. Es fing schon schlecht an: „Ich wollte mit einem Partner vor Ort arbeiten.“ Der sprang ab. Das Gewerbe selbst anzumelden bedeutete höhere Auflagen. Sechsmal soll er zwischen Januar und April Heizungen und Zubehör bestellt haben, die er nicht bezahlte. Lediglich ein Startdarlehen über 2500 Euro hatte der 49-Jährige zügig zurück gezahlt. Die Summe von knapp 13.300 Euro stand laut Staatsanwaltschaft noch aus.

Die Geschäftsführung wollte eigentlich keine Strafverfolgung

Nach dem schlechten Start folgte der Sommer. Die Kosten für Zeitungsinserate hatte der Emmericher auch falsch eingeschätzt. Dem Vertriebler fehlten die Aufträge, um profitabel zu arbeiten. Die Spirale nahm ihren Lauf, bis der Angeklagte im April 2018 die Reißleine zog und das Gewerbe abmeldete.

Inzwischen hatte im Mahnwesen der Heizungsfirma ein neuer Mitarbeiter angefangen, der sich jeglichen Altschulden widmete und das Strafverfahren einleitete. Davon hatte die Geschäftsführung, die eigentlich kein Interesse an der Strafverfolgen hat, nichts mitbekommen. Zumal sich der Angeklagte nach einer Herz-OP im Mai 2019 in Reha befand. Derzeit arbeitet der 49-Jährige in einem Callcenter und hofft darauf ab Sommer wieder einen Job mit besserer Bezahlung zu bekommen.

Am Abend vor dem Prozess setzte man ein Schriftstück auf. Der Angeklagte erkannte an, dass er der Firma noch gut 15.000 Euro schuldete, diese ab November mit monatlich 100 Euro abbezahlt und die Firma von einer weiteren Strafverfolgung absehen würde.

Der Angeklagte trägt seine Anwaltskosten

Richter Max Melssen brachte eine Einstellung des Verfahrens nach § 153.2 ins Gespräch. Dieser geht von einer geringfügigen Schuld des Angeklagten aus, der dann nur seine Anwaltskosten selbst tragen muss. Auch diese scheinen für den Emmericher schon belastend zu sein, denn sein Anwalt erschien mangels Bezahlung gar nicht erst vor Gericht.

Ein Freispruch 1. Klasse, bei dem alle Kosten übernommen werden würden, kam aber nicht in Frage: „Sie haben offensichtlich falsch kalkuliert“, so Melssen. „Ich hatte auf weitere Verträge gehofft“, entgegnete der Emmericher. „Hoffen reicht für Straffreiheit nicht aus“, erklärte der Richter. Es seit typisch für Selbstständige zu spät zu reagieren in solchen Situationen, ergänzte die Staatsanwältin.