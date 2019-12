Hüthum. Am Dienstagabend ist ein 64-jähriger Fußgänger in Emmerich von einem Pkw erfasst worden. Der Senior stürzte und musste in ein Krankenhaus.

Emmerich: Fußgänger (64) auf dem Borgheeser Weg angefahren

Am Dienstagabend kurz nach 22 Uhr war ein 19-Jähriger aus Emmerich mit seinem VW Golf auf dem Hekerenfelder Weg in Richtung Borgheeser Weg unterwegs. Als er nach links in den Borgheeser Weg einbiegen wollte, fuhr er einen 64-jährigen Fußgänger an, der gerade die Einmündung in Richtung Hoher Weg passieren wollte.

Opfer mit Krankenwagen ins Spital gebracht

Der 64-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär behandelt wurde. Der 19-jährige Autofahrer blieb unverletzt.