Emmerich geht mit Theatervorstellungen in die Schulen

Kinder und Jugendliche zieht’s ja eher nicht ins Theater. „Deshalb werden wir mit dem Theater in die Schulen gehen“, kündigte jetzt Emmerichs Kultur-Chef Michael Rozendaal im Kulturausschuss an. Zunächst seien Vorstellungen im Gymnasium, dann in Gesamt- und auch in den Grundschulen geplant. Erste Gespräche mit den Schulen seien geführt.

Rozendaal hatte den Ausschuss-Mitgliedern den Wirtschaftsplan 2020 für den Kultur-Bereich der Stadt erläutert, der auch fürs nächste Jahr, dank eines unverändert hohen Zuschusses von 686.000 Euro durch die Stadt, ausgeglichen ist. Insgesamt weist der Wirtschaftsplan Einnahmen und Ausgaben von rund 1,1 Mio. Euro aus.

Popolski-Auftritt in Emmerich

Geplant sind 2020 zwei Sonderveranstaltungen, durch die man unter anderem etwa 20.000 Euro höhere Umsatz-Erlöse erzielen will. Denn im Vorjahr, sagte Rozendaal, hätten man durch die zwei Nightwash-Termine jeweils 450 Besucher gezählt. Das wolle man wieder anbieten, nur anders als vor einem Jahr nicht an eine Agentur abtreten, sondern selbst organisieren. So könnten die Gewinne in Emmerich bleiben. Zusätzliche will man mit Popolski und dem Schwarzen Schaf vom Niederrhein älteres Publikum ins Theater locken.

Stand-Up Comedian Glenn Langhorst trat unter anderem mit seinem Programm bei NightWash LIive im Stadttheater in Emmerich auf. 2020 soll’s eine Neuauflage geben. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Der Kultur-Chef ging auch kurz auf die Unterstützung für die Hanse ein. Mit 5.000 Euro sollen die Aktivitäten wieder bezuschusst werden. Wobei man zusätzlich Geld für die neu gegründete Rheinische Jugendhanse bereit stellen will.

Ortstermin auf dem Friedhof

Nach einem Ortstermin auf dem städtischen Friedhof, an dem der Beauftragte des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Wolfgang Held, teilgenommen hat, will die Stadt jetzt einige Veränderungen mit Blick auf die Kriegsgräber vornehmen. So wird darüber nachgedacht, eine Bewässerungsanlage zu installieren und Neu-Bepflanzungen vorzunehmen.

Angestoßen hatte das der SPD-Antrag, den Ehrenfriedhof als zentralen Ort des Gedenkens neu zu gestalten. Das sei nicht nötig, der Friedhof in seiner jetzigen Form in gutem Zustand, habe Held der Stadt attestiert. „Bis auf einige Kleinigkeiten, etwa beschädigte Platten auf dem Weg auszubessern und die Inschriften auf den Grabsteinen durch einen Steinmetz reinigen zu lassen, war er voll des Lobes“, berichtete Rozendaal, der an der Begehung teilgenommen hatte.

Zeitzeugen sollen in Schulen kommen

Jetzt soll geklärt werden, wie teuer die nötigen Maßnahmen werden und ob sie förderungswürdig sind. Mit Mehrheit abgelehnt wurde der SPD-Wunsch, zunächst einen Arbeitskreis zu gründen, in dem auch Emmericher Zeitzeugen eingebunden werden sollen. Sinnvoller wäre es, die Zeitzeugen in die Schulen einzuladen, hieß es.