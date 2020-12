Emmerich: Heuvelmann baut nun die Klimaschutz-Siedlung

Emmerich Reppco aus Kleve ist nicht mehr involviert in die Entwicklung der Klimaschutz-Siedlung in Emmerich. Alpha Grundbesitz GmbH übernimmt.

Ruhig ist es geworden um Emmerichs Klimaschutz-Siedlung an der Wassenbergstraße auf dem ehemaligen Katjes-Gelände. Inzwischen ist auch klar warum: Die Firma Reppco in Kleve hat sich von dem Vorhaben distanziert. Aber Emmerich wird seine Klimaschutz-Siedlung bekommen: Die Alpha Grundbesitz GmbH hat die Maßnahme übernommen. Es handelt sich um die Firma von Florian Heuvelmann, die vormals als Heuvelmann Grundbesitz GmbH firmierte.

Heuvelmann bestätigt gegenüber der NRZ, dass er die Siedlung wie geplant bauen möchte: "Es bleibt alles so, wie es vorgesehen war."

Es handelt sich um eine von 100 Klima-Schutzsiedlungen, die in NRW entstehen. Sie soll den Namen Katjes-Kultur-Quartier tragen. Zumindest hatte Reppco das so verkündet. Es wird eine reine Wohnsiedlung mit etwa 25 Häusern, in denen rund 80 Wohnungen vorgehalten werden sollen. Die Fläche zwischen der Wassenbergstraße, dem Mühlenweg und der Straße Am Portenhövel umfasst etwa einen guten Hektar. Auch eine neue Straße innerhalb der Siedlung wird entstehen.