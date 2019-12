Hüthum. Die Hüthumer Narrengemeinschaft packt im Februar 2020 auf dem Kapaunenberg die Enterhaken aus. Karten gibt es am Samstag, 7. Dezember.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Emmerich: Hüthumer Narren meutern auf dem Kapaunenberg

Die HNG packt die Enterhaken aus. Denn in dieser Session lautet das Motto bei der Hüthumer Narrengemeinschaft „HNG-Piraten - Meuterei auf dem Bölt“. „Ich denke“, so Präsident Peter van Marwyk, „dass wir auch dieses Mal ein Motto gefunden haben, bei dem unser Publikum auf seine Kosten kommen wird“.

Kartenvorverkauf am 7. Dezember

Die Sitzung auf dem Kapaunenberg wird am Samstag, 8. Februar 2020, gefeiert. Beginn ist auch in diesem Jahr wieder um 19.33 Uhr. Die Karten für die große Sitzung am Kapaunenberg, aber auch für die beiden Kinderkarnevalssitzungen (25. und 26. Januar 2020) gibt es am Samstag, 7. Dezember, ab 12 Uhr im Pfarr- und Gemeindezentrum Hüthum am Koppelweg.

„Hierbei gilt wie immer, wer zuerst kommt, mahlt zuerst“, erläutert Dominik Verheyen, der sich bei der HNG rund um Saalbelegung und Kartenvorverkauf kümmert. In der Reihenfolge der Erscheinens werden am Samstag vor dem zweiten Advent Nummern ausgegeben, danach werden dann die Eintrittskarten für den Kapaunenberg verteilt. „Der Elferrat freut sich schon jetzt auf viele kostümierte Narren“, sagt van Marwyk, der in dieser Session erstmals von Marinus Hols als Vize-Präsident unterstützt wird.

Zwei Anwärter für den Elferrat

Überhaupt hat es einige Veränderungen im Elferrat gegeben. So sind gleich zwei Neulinge in ihr Probejahr gestartet. Tom Robijn (40) und Oliver Ketzinger (33) schnuppern als Anwärter in das HNG-Leben hinein. „Bei den offiziellen Terminen im Karneval sind die beiden gut zu erkennen, da sie unter all den ‘Roten’ eine schwarze Jacke tragen“, erklärt Geschäftsführer Jörg Illbruck die optischen Unterschiede zum Elferrat.

Apropos Elferrat. Gleich vier Mitglieder haben sich nach der vergangenen Session dazu entschieden, in Zukunft im Karneval kürzer zu treten. „Bisher war es so, dass es bei der HNG keine Option gab, um verdiente Mitglieder, die vielleicht nicht mehr bei allen Terminen und Veranstaltungen dabei sein wollen oder können, weiter am aktiven Vereinsleben zu beteiligen. Daher haben wir vor einigen Jahren eine weitere Abteilung eingeführt, die genau diese Lücke ausfüllt“, erläutert Marinus Hols.

In den so genannten Senat der Hüthumer Narrengemeinschaft sind jetzt Christoph Scheers, Achim Kniest, Egon Hoffmann und Jörg Elsenbusch auf eigenen Wunsch eingetreten.

Auftritte der Funken in Zeddam

Gute Stimmung herrschte auf der Karnevalssitzung der Hüthumer Narrengemeinschaft im Februar 2019 auf dem Kapaunenberg. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Während beim HNG-Elferrat die Sitzungsvorbereitungen mittlerweile auf allen Ebenen auf Hochtouren laufen, sind die Funkenmariechen bereits seit geraumer Zeit dabei, Show- und Marschtanz einzustudieren. In der vergangenen Session traten die Hüthumer Funken erstmals in den Niederlanden auf.

Sie zeigten an gleich zwei Abenden bei der Carnavalsvereniging De Paverts aus Zeddam ihren Showtanz. „Das ist dort so unglaublich gut angekommen, dass es im kommenden Januar erneut Auftritte unserer Funken geben wird, dieses Mal sogar mit beiden Tänzen“, so Elferratsmitglied Roman ter Horst, der den Kontakt hergestellt hatte.