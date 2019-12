Emmerich: Kabarettist Christoph Brüske begeistert Publikum

„Ich bin heute zum zehnten Mal in Emmerich mit meinem Programm und grüße auch die Besucher des nahen Hochgebirges in Elten.“ So begrüßte der Kabarettist Christoph Brüske seine Besucher im ausverkauften Stadttheater.

Fan des 1. FC Köln

Der in der Nähe von Köln Geborene ist Fan des 1. FC Köln, musste aber schon in der Begrüßung feststellen: „Willst du Kölle oben sehn, musst du die Tabelle drehn.“ Doch dann beschäftigte er sich sofort mit seiner politischen Zielgruppe Erdogan und Trump, spricht über die Risiken einer Türkeireise und deutet den Ausdruck ‘Last minute-Reise“ auf seine Weise.

Lied über Donald Trump

Brüske widmete auch Donald Trump ein Lied, in dem er deutlich seine Antipathie zum amerikanischen Präsidenten zum Ausdruck brachte. Man hörte seinen Text gut und er sang ihn mit erstaunlich gut geschulter Tenorstimme zum Halbplayback im Hintergrund. Ein Beispiel aus seinem Lied: „Benimm und Anstand sind ihm nicht bekannt. Was für ein Ar……. ist dieser Trump!“

Ein Problem hat Brüske auch mit einer Partei in Deutschland. Es ist die AfD. Er verurteilt die Parolen der Partei in Text und Musik. Bei der musikalischen Version baut er in sein Arrangement Zwischenrufe ein. Es könnten Parteifreunde aus dem Versammlungsraum sein.

Beiträge sind aktuell

Hier sollte ein Wort zu dem technischen Aufbau seines Programms gesagt werden. Es ist sicher nicht einfach für einen Alleinunterhalter, seine Bühnenpräsenz abwechslungsreich aufzubauen. Das gelingt Brüske, indem er Texte und musikalische Beiträge gut dosiert einsetzt und dabei Melodien verwendet, die fast alle kennen. Dazu kommt noch die Aktualität seiner Beiträge, die er immer wieder mit einstreut (zum Beispiel Künast Schimpfwörter).

Im politischen Fahrwasser

Im zweiten Teil des Abends erzählte er kurz von seinem Vater, ehe er wieder ins politische Fahrwasser driftete. Kommentare zu Ministern (Scheuer, Seehofer, Spahn) aber auch die Freitagsdemos sind Ziele seiner Attacken – zeitnah und aktuell. Und dann kam sein Abschied vom Publikum mit einem sehr gut inszenierten Song auf Emmerich mit seinem neuen Aldimarkt und anderen Blickpunkten. Mit der Feststellung: „Und irgendwie bin ich dann Rentner, eröffne mit das neue Center“. Das Publikum war begeistert.