Emmerich. 2020 gibt’s für heiratswillige Paare besondere Daten. Dumm nur: In Emmerich wird an diesen standesamtlich nicht getraut. Eine Alternative gibt’s.

Emmerich: Kein Heirats-Boom an besonderen Daten in 2020

In jedem Jahr gibt es besondere Daten, an denen sich Paare gern das Ja-Wort geben. 2020 ist dies sicherlich der 2.2.2020, der 20.2.2020 oder auch der 22.2.2020. In Emmerich wird es allerdings schwer, sich an diesen Terminen standesamtlich trauen zu lassen, wie Stadtsprecher Tim Terhorst auf Nachfrage der NRZ mitteilt.

Und das nicht etwa, weil alle Termine ausgebucht sind. Nein. Der 2. Februar ist ein Sonntag. „An diesem wird nicht standesamtlich getraut“, so Terhorst. Und am 20. Februar ist Altweiber-Donnerstag. Sprich: Auch hier ist das Standesamt geschlossen. Ebenso am Samstag, den 22. Februar.

Ein besonderer Termin ist noch frei in Emmerich

Für diejenigen, die vielleicht 2020 dennoch ein besonderes Datum für seine standesamtliche Hochzeit haben möchten, hat Tim Terhorst aber noch eine Alternative. „Da Schaltjahr ist, trauen wir auch am 29. Februar. Für dieses Datum sind noch Termine frei“, so Terhorst.

Das Standesamt der Stadt Emmerich ist erreichbar unter 02822/75-1602, -1635 oder -1636 oder auch via Email an standesamt@stadt-emmerich.de.