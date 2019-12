Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Motorroller-Diebstahl in Emmerich.

Emmerich. Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag in Emmerich an der Dederichstraße einen schwarzen Motorroller entwendet. Polizei sucht Zeugen.

Emmerich: Motorroller an der Dederichstraße gestohlen

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 9. Dezember, entwendeten unbekannte Täter einen schwarzen Motorroller, der an der Dederichstraße in Emmerich abgestellt war.

Der Roller des Typs Rex Escape trägt das Versicherungskennzeichen 837-ACJ und ist mit einem chromfarbenen Sportauspuff ausgestattet, berichtet die Polizei. Serienmäßig ist der Roller rot, wurde aber schwarz foliert.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Verbleib des Fahrzeugs nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen.