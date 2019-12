Praest. Auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung des Spielmannszugs Praest gab es einen Führungswechsel. Albert van den Sand schied aus.

Emmerich: Neuer 1. Vorsitzender beim Spielmannszug Praest

Beim Spielmannszug Praest gibt es einen Führungswechsel. Der langjährige Vorsitzende Albert van den Sand schied turnusmäßig und nach 16 Jahren aus seinem Amt aus. Die Versammlung dankte van den Sand für seine vorbildliche Arbeit und Treue zum Verein. Zu seinem Nachfolger wählten die Spielmänner einstimmig Thomas Elshoff. Sein Bruder Patrick übernahm den Posten des Schriftführers.

Zudem wurde Tobias Nakath als stellvertretender Kassierer neu in den Vorstand gewählt. Einen Wechsel gab es darüber hinaus auch im musikalischen Bereich. Christian „Batje“ Ising trat bereits im Laufe des Jahres die Nachfolge von Horst Ingelaat als 2. Batailloner an und wurde nun auch offiziell von der Versammlung bestätigt.

Horst Ingelaat und Patrick Elshoff als Spielleute des Jahres ausgezeichnet

Neben den Vorstandswahlen stand der Rückblick auf ein ereignisreiches und aktives Jahr auf der Tagesordnung. Der Praester Spielmannszug hat auf diversen Schützenfesten aufgespielt und auch außerhalb der Ortsgrenzen zahlreich musiziert. Ein besonderer Höhepunkt dieses Jahres war aber, da waren sich alle Anwesenden einig, der gemeinsame Tagesausflug mit Partnerinnen zum Bredeck-Bakker in Ahaus.

Für die Organisation dieses Events wurden Horst Ingelaat und Patrick Elshoff als Spielleute des Jahres ausgezeichnet. Das neue Jahr beginnt dann mit dem traditionellen Wandertag, bevor der Spielmannszug wieder die Tannenbäume in Praest einsammelt.

Änderung in der Karnevalssession beschlossen

Die Aktion findet statt am Samstag, 11. Januar, und über eine kleine Spende würde sich die Jugendabteilung sehr freuen. Eine Änderung wurde für die Karnevalssession beschlossen. Nicht wie sonst am Karnevalssamstag, sondern bereits eine Woche früher, also am 15. Februar, zieht der Spielmannszug mit einem kräftigen „Helau“ durch Praest.

Um auch für die Zukunft bestens gerüstet zu sein, sucht der Spielmannszug übrigens noch Nachwuchs an allen Instrumenten. Interessierte jeden Alters sind jederzeit herzlich eingeladen eine der Proben zu besuchen (montags um 19.30 Uhr im Praester Jugendheim) oder einfach einen der Spielleute anzusprechen.

Das ist der neue Vorstand

Der neue Vorstand des Spielmannszug Praest setzt sich wie folgt zusammen: 1. Vorsitzender Thomas Elshoff; 2. Vorsitzender Niko Dunkerbeck; Kassierer Matthias Theunissen; stellv. Kassierer Tobias Nakath; Schriftführer Patrick Elshoff, Jugendobmänner Joel Ising und Luca; Jungmusikalischer Leiter Michael Ising; 1. Batailloner Michael Ising; 2. Batailloner Christian Ising.