Emmerich: Nicht Migrationspolitik von unten betreiben

Abgelehnt. Der Haupt- und Finanzausschuss hat sich mit elf Nein- und zu acht Ja-Stimmen gegen die Umsetzung einiger Forderungen der Organisation Seebrücke entschieden. Hierbei geht es im Kern darum, Flüchtlingen, die über das Meer kommen, zu helfen. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen vier des elfteiligen Forderungskatalogs zu unterstützen. Unter anderem die schnelle, unkomplizierte Aufnahme von fünf Flüchtlingen.

Nicht Migrationspolitik von unten betreiben

Doch die Politik in Emmerich empfahl dem Rat das Ansinnen abzulehnen. Herbert Ulrich (CDU) erklärte die Bedenken: „Es stellt sich grundsätzlich die Frage, ob wir Migrationspolitik von unten betreiben sollten Das ist ein nationales, EU-weites Thema. Es ist beispielhaft, was in Emmerich in der Flüchtlingshilfe gemacht wurde.“ Er sehe hier mehr einen deklamatorischen Charakter. Bei Zuweisungen werde Emmerich selbstverständlich Flüchtlinge aufnehmen, aber hier sollten keine Zahlen beschlossen werden.

Dem stimmte Joachim Sigmund, BGE-Fraktionschef, zu: „Die Aufnahme von Flüchtlingen ist Sache des Bundes. Der Bundesinnenminister hat in dieser Sache bereits rechtliche Bedenken geäußert.“

