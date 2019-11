Die Polizei bittet um Hinweise zum Diebstahl an einer Tankstelle in Emmerich.

Emmerich. In einen Technikraum an der Aral-Tankstelle in Emmerich drang ein Unbekannter ein. Die Polizei veröffentlicht nun ein Foto des Kleingelddiebes.

Emmerich: Polizei veröffentlicht Kamerafoto nach Einbruch

Bereits am 8. Oktober 2019 brach zwischen 2.10 und 2.40 Uhr brach ein unbekannter Tatverdächtiger an der Aral-Tankstelle, Marie-Curie-Straße in Klein-Netterden, die Tür zum Technikraum der Waschboxen auf. Der Dieb erbeutete das darin befindliche Kleingeld.

Wer kennt diese Person? Die Polizei bittet um Hinweise. Foto: Polizei

Nun fragt die Polizei: Wer kennt den angegebenen Mann oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Die Kripo Emmerich erbitten Hinweise unter 02822/7830.