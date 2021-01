Emmerich: Rückläufige Corona-Zahlen im St. Martinus-Stift

Die Corona-Zahlen im St.-Martinus-Stift in Elten sind leicht rückläufig, hieß es seitens der Pflegedienstleitung. Am Mittwoch wird erneut ein Testteam des Kreisgesundheitsamtes erwartet.

Vorsichtiger Optimismus im St.-Martinus-Stift in Emmerich-Elten: Die Infektionszahlen sind leicht rückläufig. Das belegen zumindest die Ergebnisse der vierten Massentestung durch das Kreisgesundheitsamt. Demnach wurden zuletzt 14 Bewohner und sechs Mitarbeitende positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Das gab Henry Slagmeulen, Pflegedienstleiter im St.-Martinus-Stift, am Freitag gegen Abend bekannt.

Wie berichtet, ist das St.-Martinus-Stift seit Mitte Dezember wegen eines Corona-Ausbruchs für Besucher geschlossen. Auch Neuaufnahmen hat es seitdem nicht mehr gegeben. Daran wird sich bis zum 11. Januar auch nichts ändern. „In Absprache mit dem Kreisgesundheitsamt ist das St.-Martinus-Stift bis einschließlich Montag für Besucher geschlossen. Am Dienstag werden wir aller Voraussicht nach den Wohnbereich 2 für Besucher öffnen und die Angehörigen darüber informieren“, sagt Slagmeulen.

Mitte der Woche kommt erneut Testteam des Kreisgesundheitsamtes

Zum Hintergrund: Das Caritas-Altenheim in Emmerich-Elten verfügt über insgesamt 82 Plätze, verteilt auf zwei Wohnbereiche. In den vergangenen vier Wochen sind insgesamt sechs Bewohner an oder mit Corona gestorben.

Für Mitte nächster Woche hat sich erneut ein Testteam des Kreisgesundheitsamtes angekündigt. Dann wird die Einrichtung zum fünften Mal getestet. Bis dahin bleiben alle Bewohner auf ihren Zimmern und die infizierten Mitarbeiter in häuslicher Quarantäne. Ein Impftermin für das St.-Martinus-Stift steht noch nicht fest.