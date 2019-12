Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Einbruch am Freitag an der Rheinpromenade. Es wurde Schmuck gestohlen.

Emmerich. Unbekannte Täter drangen am Freitag in ein Mehrfamilienhaus an der Rheinpromenade Emmerich ein. Sie stahlen Schmuck, berichtet die Polizei.

Emmerich: Schmuckdiebe an der Promenade kamen durch Garage

Schmuckdiebe taten am Freitag, 20. Dezember, ihr Unwesen an der Rheinpromenade in Emmerich. Zwischen 10 und 12 Uhr drangen die unbekannten Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein, berichtet die Kreis Klever Polizei.

Zunächst gelangten die Einbrecher durch ein elektrisches Tor in die Tiefgarage und im weiteren Verlauf durch eine unverschlossene Tür in das Treppenhaus. Dort hebelten sie eine Wohnungstür auf und entwendeten aus dem Schlafzimmer Schmuck.

Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter 02822/7830.