Für die Grundschulen und weiterführenden Schulen in Emmerich (hier Michaelschule Praest) wird es in Emmerich keine komplette Schließung aufgrund des Orkans „Sabine“ geben.

Emmerich/Rees. Orkan „Sabine“: Emmerich schließt seine Schulen am Montag nicht komplett. Derzeit gibt’s keine Pläne für Brücken-Sperrungen in Rees und Emmerich.

Emmerich: Schulen bleiben offen - Zugverkehr eingestellt

Orkan „Sabine“ nahm am Sonntagnachmittag Fahrt auf. Aber die Schulen in Emmerich werden am Montag, 10. Februar, nicht wie in vielen Städten in der Region komplett geschlossen.

„In Abstimmung mit den Schulleitungen aller Emmericher Schulen (Grundschulen und weiterführende Schulen) und nach Auswertung aktuell vorliegender Wetterdaten hat die Stadt Emmerich am Rhein entschieden, dass die Schulen im Stadtgebiet morgen nicht komplett geschlossen werden und Lehrpersonal anwesend sein wird“, heißt es in einer Mitteilung über die städtische Internetseite.

Die Eltern entscheiden, ob sie ihr Kind zur Schule gehen lassen

„Die Eltern dürfen aber gemäß Mitteilung der Bezirksregierung Düsseldorf selbst entscheiden, ihr Kind nicht in die Schule zu schicken, wenn ihnen der Schulweg zu gefährlich erscheint. In diesem Fall ist die Schule von den Eltern umgehend zu informieren“, erklärt die Stadt Emmerich weiter.

Ob der Schulbusverkehr am Montagmorgen überhaupt regulär laufen wird, sei derzeit noch nicht geklärt. Aktuelle Informationen dazu, stellt die Niag unter www.niag-online.de zur Verfügung. Auf mögliche Beeinträchtigungen weist die Niag bereits hin.

Derzeit keine Rheinbrückensperrungen geplant

Aktuell – also gegen 17 Uhr – gibt es übrigens noch keine konkreten Pläne die Rheinbrücken in Emmerich und Rees zu sperren, wie die Kreis Klever Polizei auf NRZ-Nachfrage mitteilt.

Die Emmeicher Feuerwehr rechnet damit, dass ab 18 Uhr der Orkan stärker werden könnte.

Am Abend meldet Abellio die Einstellung des Zugverkehrs. Auch der RE19 von Arnheim über Emmerich und Rees bis Düsseldorf und umgekehrt ist betroffen. Fahrgäste können sich online unter www.zuginfo.nrw auf dem Laufenden halten.