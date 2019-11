Stephan Bieke ist neuer Schulleiter des Willibrord-Gymnasiums in Emmerich.

Willibrord-Gymnasium Emmerich: Schulleiter will Gymnasiasten individuell fördern

Emmerich. Der neue Schulleiter des Emmericher Gymnasiums setzt ganz auf die individuelle Förderung von Schülern. In jedem Kind stecken viele Talente.

Stephan Bieke hat interessante und auch anstrengende Monate hinter sich. Der neue Leiter des Emmericher Willibrord-Gymnasiums hat sich in kürzester Zeit in eine Fülle an Aufgaben und Herausforderungen eingearbeitet.