Es sind gute Zeiten für die Firma Phonepoint in Emmerich. Kommunikationstechnologie ist gefragt. Der Markt für Sicherheitssysteme wächst. Und mit der Flotten-Supervision trifft das Unternehmen auch den Zahn der Zeit. Geschäftsführer Peter Ising ist glücklich mit der Entwicklung.

Es waren längst nicht nur rosige Zeiten, die das 1992 gegründete Unternehmen erlebt hat. In den 2000er-Jahren galt es ein Tief zu überwinden. „Dank des guten Zusammenhalts im Team und den Glauben an uns selbst haben wir die Kurve gekriegt“, sagt Ising, der mit Johannes Diks, dem späteren Bürgermeister, gemeinsam die Firma gründete, inzwischen aber alleine die Geschicke steuert.

Treue Mitarbeiterschaft ist ein Plus für die Kunden

Ohnehin erachtet Ising die Treue des Personals als großes Plus. Viele Mitarbeiter seien seit über 20 Jahren im Unternehmen: „Da liegt der Erfolg.“ Dies böte den Kunden Sicherheit in der Beratung und Konstanz bei den Ansprechpartnern, wodurch Vertrauen gewachsen sei.

Ein Großteil der Kunden ist in einem Umkreis von 60 Kilometern zu finden: viele in Emmerich, noch mehr in Kleve. Darüber hinaus einige im Ruhrgebiet. Zu den Kunden gehören Banken, Kommunen, die Chemie-Industrie, Kieswerke, Altenheime, Krankenhäuser, Energieversorger, Spediteure, Dienstleiter und mehr.

Höhere Datenschutzauflagen betreffen die Sicherheitssysteme

Phonepoint ist in diesen drei Sparten als Handelsunternehmen und Servicedienstleister tätig: Telefonanlagen und Mobilfunk – oder „Sprache“ wie Peter Ising sagt: „Wir richten die komplette Umgebung für Informations- und Kommunikationstechnik für Firmen ein. Inzwischen auch über die Cloud. Auch virtuelle Telefonsysteme sind ein Thema.“

Sicherheitssysteme: Hier geht es um Videoüberwachung, Zutrittskontrollen, Alarmanlagen. Zum Beispiel beim Kieswerk Grotendonk in Bislich ist eine Videoanlage zur Produktionsüberwachung durch Phonepoint eingerichtet worden: „Da ist eine hohe Qualität nötig. Die Fließbänder sind in Bewegung und es gibt Wettereinflüsse. Es wäre sehr wartungsintensiv, wenn die Qualität nicht stimmt“, verrät Ising.

Seitdem der Gesetzgeber höhere Anstrengungen im Datenschutz verlangt, habe die Sicherheitstechnik eine andere Dimension erreicht. Bei vielen herrsche hier Unsicherheit, was erlaubt sei und was nicht. Phonepoint kann hierbei beraten: „Seinen eigenen Bereich bis zur Grundstücksgrenze darf man immer schützen. Darüber hinaus müssen strenge Datenschutzvorgaben eingehalten werden“, so Ising.

Das Flotten-Management bietet den Unternehmen Vorteile

Das nächste große Ding könnte die Video-Überwachung über die Cloud sein, also auf einem externen Datenspeicher. „Wir sind da mit einem US-Lieferanten im Gespräch“, erklärt der Geschäftsführer. Da müsse aber noch eine nach deutschem Recht datenschutzkonforme Lösung gefunden werden. Die Cloud hätte hier den großen Vorteil, das man nicht vom Recorder abhängig wäre. Dieser falle durchaus mal aus und dann merke es keiner.

Flotten-Supervision: Oder auch Flotten-Management. „Das ist für Unternehmen schon ab wenigen Fahrzeugen interessant“, berichtet Peter Ising. Hierbei gehe es um den Standort der Fahrzeuge, Auftragsbearbeitung, Zeitmanagement, Fahrererkennung, Geschwindigkeit, Tanküberwachung, Temperaturüberwachung bei Kühlfahrzeugen, Lenkzeitenkontrolle und mehr. So könne etwa auch nachgewiesen werden, dass ein Fahrer ein Ziel angesteuert hat, wenn etwa vor Gericht behauptet wird, eine Lieferung sei nie angekommen.

Was die Zukunft bringt, lasse sich in dieser sehr schnelllebigen Branche kaum prophezeien. Bei Phonepoint wissen sie: Sie müssen immer mit der Zeit gehen.

Phonepoint ist am Groendahlscher Weg 118 in Emmerich angesiedelt. Ganzheitliche Lösungen in der Kommunikationstechnik bieten in der Region nicht allzu viele Unternehmen. Weitere Informationen unter www.phonepoint.de.