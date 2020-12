Emmerich: So sammeln die Sternsinger 2021 Spenden ein

Emmerich Live-Singen an der Haustür? Das geht coronabedingt nicht. Die Sternsinger sammeln in Emmerich trotzdem Spenden. Hier ein Überblick.

Die Gewänder samt Kronen bleiben dieses Mal weitestgehend im Schrank. Denn die Sternsinger werden 2021 nicht ausschwärmen. Was seit Jahrzehnten eine Selbstverständlichkeit ist, muss entfallen: In der Pfarrei St. Vitus als auch der Seelsorgeeinheit St. Christophorus/St. Johannes der Täufer werden die Sternsinger nicht mit ihrem Stern und den Sammeldosen von Haus zu Haus ziehen, um den Segen zu den Menschen in zu bringen

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Emmerich, Rees und Isselburg. Den E-Mail-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Doch es soll trotzdem gesammelt werden. Und daher haben die beiden katholischen Gemeinden aus Emmerich sich auch etwas einfallen lassen. Ähnlich wie bereits das Martinskomitee möchte zum Beispiel die Pfarrei St. Vitus mit allen in der Gemeinde indirekt Kontakt aufnehmen.

Sammeldosen werden aufgestellt

In der Zeit um den Dreikönigstag, also dem 6.Januar, wollen die Verantwortlichen der Pfarrei allen Haushalten die Segensstreifen zukommen lassen in Verbindung mit einem Schreiben. In diesem Schreiben ist eine Kontonummer der St. Vitus-Pfarrei angegeben, auf welches man dann seine Spende überweisen kann. Selbstverständlich werden auch an verschiedenen Stellen Sammeldosen aufgestellt. Auch wird es möglich sein die Spenden in den Pfarrbüros abzugeben.

Damit die Segensstreifen und die Informationen in alle Häuser gebracht werden können, werden noch Helfer benötigt, die bei der Verteilung helfen. Es ist wohl leicht möglich, eine oder auch zwei Straßen zu übernehmen. Wer Interesse hat, kann sich melden für Elten bei Theo Berntsen, Telefon 02828/465, Mail: theo_berntsen@gmx.de und für Hüthum bei Beate Verhey, Telefon 02822/1461, Mail: beate@verhey.de.

Festmesse in der Aldegundiskirche

Für die Aktion Dreikönigssingen ist aktuell in der Seelsorgeeinheit St. Christophorus/St. Johannes geplant, dass am Mittwoch, 6. Januar 2021, um 9 Uhr eine Festmesse in der St. Aldegundiskirche stattfindet. Im Anschluss daran startet die Sternsingeraktion auf dem Aldegundiskirchplatz.

In Emmerich findet vom 6. bis 10. Januar in der St. Aldegundis-Kirche und in der Heilig-Geist-Kirche das Angebot „Sternsinger to go“ statt. Jede und jeder ist eingeladen, tagsüber in diese Kirchen zu kommen, sich an einem kurzen Video mit diesjährigen Emmericher Sternsinger zu erfreuen. Segensstreifen und kleine Sternsinger-Päckchen liegen zur Mitnahme bereit. Eine Spende kann im Pfarrhaus in den Briefkasten geworfen werden oder überwiesen werden mit dem Stichwort „Sternsinger“ an: Kirchengemeinde St. Christophorus, IBAN DE86 3245 0000 0000 2600 26. Spendenbescheinigungen werden bei Angabe der Adresse auf dem Überweisungsträger ausgestellt.

Kooperation mit der Caritas

Als Kooperationspartner konnte die Mobile Pflege der Caritas gewonnen werden: Auch hierüber wird der Segen 20+C+M+B+21 zum Teil verteilt werden. Je nach Möglichkeit werden die Altersheime und ihre Bewohner und Mitarbeiter sowie das Krankenhaus mit Patienten und Mitarbeitern infektionssicher besucht.

In Dornick findet am Samstag 9. Januar um 11 Uhr ein Wortgottesdienst zu Dreikönige statt. Darin werden die Segensstreifen gesegnet. Anschließend bringen „Segenskuriere“ diese kontaktfrei (Briefkasten) in die Haushalte des Dorfes. Eine Unterstützung der weltweit größten Hilfsaktion von Kindern für Kinder kann per Überweisung mit dem Stichwort „Sternsinger Dornick“ erfolgen: Kirchengemeinde St. Johannes, IBAN DE 30 358 60245 4000 354 010. Spendenbescheinigungen werden bei Angabe der Adresse auf dem Überweisungsträger ausgestellt.

So läuft die Aktion in Praest und Vrasselt

In Praest findet am Samstag 9. Januar um 10 Uhr ein Wortgottesdienst zu Dreikönige statt. Darin werden die Segensstreifen gesegnet. Anschließend bringen die Sternsinger diese kontaktfrei (Briefkasten) in die Haushalte des Dorfes. Auf jeden Fall werden diese auch in der Kirche zum Selbstabholen bereit liegen. Spenden können gerne im Pfarrbüro in den Briefkasten eingeworfen oder überwiesen werden mit dem Stichwort „Sternsinger Praest“ an: Kirchengemeinde St. Johannes, IBAN DE 30 358 60245 4000 354 010. Spendenbescheinigungen werden bei Angabe der Adresse auf dem Überweisungsträger ausgestellt.

In Vrasselt wird die Sternsingeraktion am Samstag, 9.Januar stattfinden. Um 9.30 Uhr findet ein Wortgottesdienst in der Kirche statt. In diesem Rahmen werden die Segenszettel und alle, die sie zuhause aufhängen, gesegnet. Im Anschluss daran wird der Film der diesjährigen Aktion Dreikönigssingen des Kindermissionswerks gezeigt: Willi wills wissen. Die Kirche ist an diesem Tag von 10 bis 17 Uhr geöffnet für alle, die eine Spende abgeben und einen Segenszettel möchten. In dieser Zeit werden einige kleine Aktionen stattfinden. Die Segenszettel für jeden Haushalt und kleine Überraschungen für Kinder liegen zum Mitnehmen bereit. Spenden sind auch per Überweisung möglich unter dem Stichwort „Sternsinger Vrasselt“ auf: Kirchengemeinde St. Johannes, IBAN DE 30 358 60245 4000 354 010.