Emmerich: SPD-Fraktion möchte ein Konzept für Mitfahrbänke

In anderen Kommunen gibt es bereits Mitfahrbänke. Die SPD möchte diese auch in Emmerich einführen.

Emmerich Die SPD-Fraktion beantragt, ein Konzept für die Einführung von Mitfahrbänken in Emmerich zu erstellen. Kommunen wie Rees als Vorbild.

Die SPD-Fraktion in Emmerich beantragt für die Erstellung und schrittweise Umsetzung eines Konzeptes für Mitfahrbänke die Summe von 10.000 Euro in den Haushalt 2021 einzustellen. Die Genossen erhoffen sich dadurch eine bessere Anbindung der Ortsteile in Ergänzung zum Öffentlichen Personennahverkehr zu erreichen. Als Vorbild wird das angeführt.

Beteiligte Autofahrer werden registriert

Hier wurde bereits ein Konzept erstellt, bei dem in den Ortsteilen Bänke und Richtungsschilder aufgestellt wurden, bei denen durch Auswahl der Richtung und Platz nehmen auf der Bank signalisiert wird, dass eine Mitfahrgelegenheit gewünscht wird. Die am Konzept teilnehmenden Autofahrer werden zuvor bei der Stadt registriert und erhalten einen Aufkleber für ihr Auto, womit eine höhere Sicherheit für den Mitfahrer gewährt wird.

In einem ersten Schritt, so die SPD, sollten zunächst die ländlichen Bereiche (Praest, Vrasselt, Hüthum, Elten) an die Stadt angebunden werden.

Verschönerungsvereine einbeziehen

Darüber hinaus sind im Kreis Kleve in den Gemeinden Issum, Bedburg-Hau und Wachtendonk Konzepte zu Mitfahrbänken bereits umgesetzt worden. Die Erfahrungen dieser Kommunen sollten in die Überlegungen für ein Konzept der Stadt Emmerich für Mitfahrbänke ebenfalls Berücksichtigung finden. Auch die Verschönerungsvereine sollten in die Planung und Umsetzung einbezogen werden.

Gerade im ländlichen Raum, wo man sich gut kennt, böten Mitfahrbänke Alternativen mobil zu sein. Zielgruppe seien vor allem Bürger ohne Auto (Senioren, Jugendliche). Das Konzept leiste drüber hinaus einen Beitrag zum Klimaschutz.

