Emmerich: Spielwaren Spielinger auf der Kaßstraße schließt

Emmerich. Nach 16 Jahren schließt das Ehepaar Vogelsang das Spielwarengeschäft Spielinger auf der Kaßstraße in Emmerich. Filiale in Kleve bleibt geöffnet.

Ein prägnantes Ladenlokal auf der Kaßstraße wird bald leerstehen: Das Spielwarengeschäft Spielinger an der Ecke Tillmannsteege/Kaßstraße hat seinen Räumungsverkauf bereits eingeleitet.

20 Prozent Rabatt gibt es seit dem 25. Februar bis 13. März auf das komplette Sortiment im Laden. „Wir schließen diese Filiale“, ist auf dem Banner im Schaufenster zu lesen.

Schweren Herzens zu dem Schritt entschlossen

Etwa 16 Jahren hat das Ehepaar Katja und Carsten Vogelsang das Geschäft auf der Kaßstraße betrieben. Schweren Herzens haben sie sich nun aber für die Aufgabe der Filiale entschlossen. „Das hat verschiedene Gründe“, so Katja Vogelsong.

Viele Kunden aus Emmerich würden bereits jetzt schon zum Einkaufen lieber nach Kleve in den großen Laden in der Neuen Mitte an der Hagschen Straße kommen. Zudem war es immer ein schwieriger Spagat für das Ehepaar beide Geschäfte zu betreiben. Nun musste aber ein Entschluss gefasst werden.

Filiale in Kleve bleibt weiterhin geöffnet

„Auch wenn ich sagen muss, dass ich wirklich immer gern hier im Laden war“, so Katja Vogelsang. Sie hofft, viele Kunden aus Emmerich auch in Kleve begrüßen zu können.

Apropos: Wer noch einen Gutschein von Spielinger hat, kann diesen noch bis Mitte März in Emmerich oder eben auch in Kleve einlösen.