Das närrische Highlight der aktuellen Session steht kurz bevor. Am Wochenende werden wieder zigtausend Narren die Emmericher und Eltener Straßen säumen. Es wird Karneval gefeiert – am Samstag bei Kinderkarnevalszug in Elten und am Sonntag beim großen Tulpensonntagszug in Emmerich. Und natürlich hat sich auch die Stadt auf die beiden großen Events vorbereitet.

Je 15 Mitarbeiter der Stadtverwaltung Emmerich sind am Samstag und am Sonntag im Einsatz. Natürlich auch wieder unterstützt von den vielen Hilfsorganisationen – wie Malteser, THW, Feuerwehr, Deutsches Rotes Kreuz und natürlich auch der Polizei. Vor den Umzügen wird sich zur Lagebesprechung getroffen. „Dann wird ausgeschwärmt“, so Karin Schlitt, Leiterin des Ordnungsamtes.

Halteverbot wird am Zugweg eingerichtet

Doch schon 72 Stunden vor den jeweiligen Umzügen wird die Stadt aktiv. Oder besser: der Bauhof. Denn die Halteverbote müssen eingerichtet werden. Entlang der Zugwege in Elten und Emmerich darf kein Fahrzeug mehr stehen. Wer es doch verbotenerweise tut, wird abgeschleppt. „Und das sind leider immer einige Fahrzeuge“, so Schlitt.

Gravierend etwas geändert an der Arbeit der Verwaltung und der Helfer habe sich nichts, so Stadtsprecher Tim Terhorst. So weist die Stadt auch in diesem Jahr wieder darauf hin, dass die Glasflaschen in die dafür vorgesehenen, grauen Tonnen mit roten Deckel geschmissen werden. 20 davon werden jeweils entlang des Zugweges in Emmerich und Elten verteilt. „Es ist wirklich wichtig, dass kein Glas auf der Straße liegt. Fährt ein Fahrzeug darüber, kann es womöglich zu einem gefährlichen Geschoss werden“, so Schlitt. Auch platte Reifen an Fahrzeugen können ein Resultat sein. Daher die Bitte für eine entsprechende Entsorgung sorgen.

Anlaufpunkt für vermisste Kinder

Apropos: Entsorgt wird auch jeder Alkohol, den Jugendliche mit zum Zug bringen. „Natürlich werden wir auch hier Kontrollen durchführen“, sagt Schlitt. Während an der Strecke vor allem das THW sichert und auch Feuerwehr, sowie Polizei im Einsatz sind, werden die Malteser ihr Zelt am Rathaus aufbauen. Dieses soll etwa wieder als Anlaufpunkt für vermisste Kinder dienen. Zudem wird hier ein Krankenwagen stationiert sein, der in der Not – etwa bei Verletzungen – aufgesucht werden kann.

Auch wenn wieder die so genannten Wagenengel für etwas mehr Sicherheit an den großen Karnevalswagen sorgen: „Eltern sollten vor allem beim Einsammeln der Bonbons auf ihre Kinder achten“, unterstreicht noch einmal Thomas van Kampen von der Emmericher Stadtverwaltung.

50 Zugnummern werden durch Emmerich ziehen

In Elten, als auch in Emmerich wird nach dem Umzug noch gefeiert. In Elten muss ab 17.30 Uhr der Verkehr wieder reibungslos durch das Silberdorf fließen. In Emmerich geht die Party auf dem Markt dann bis 16.30 Uhr.

50 Zugnummern starten übrigens am Sonntag um 11.11 Uhr am Geistmarkt. 14 Fußgruppen, 29 Wagen und sieben Kapellen werden mit 1865 Teilnehmern und sicherlich zigtausend zujubelnden Narren am Start sein.