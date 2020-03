Emmerich: Stadt startet Online-Portal für Familienangebote

Emmerich. Die Stadt Emmerich startet mit dem Familien-Navigator ein Online-Portal für Familienangebote. Viele Partner stellen hier ihre Angebote vor.

Die Stadt Emmerich am Rhein hat den Familien-Navigator gestartet. In dem Online-Portal sind die zahlreichen Angebote für junge Emmericher Familien mit Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren übersichtlich zusammengestellt.

„Es gibt eine enorme Vielfalt an Kursen, Beratungsmöglichkeiten und Betreuungsangeboten in der Stadt. Da ist es für frisch gebackene Eltern nicht immer ganz einfach den Überblick zu behalten. Deshalb freut es mich, dass wir in Kooperation mit dem den verschiedenen Trägern und Anbietern den Familien-Navigator an den Start bringen können“, sagte Bürgermeister Peter Hinze zum Start des neuen Portals.

Angebote einfach über das Internet finden

Wer sich über die Angebote informieren möchte, gelangt über den Link www.fruehehilfen-online.nrw.de/emmerich.suche oder über die Homepage der Stadt Emmerich am Rhein (www.emmerich.de) unter den Stichworten „Familiennavigator“ oder „Frühe Hilfen“ direkt zum Navigator. Dort kann der Nutzer die Angebote dann nach Stichworten und unterschiedlichen Themen oder Zielgruppen filtern.

Die Angebote im Stadtgebiet von Emmerich am Rhein wurden in den vergangenen Wochen von den verschiedenen Anbietern, wie zum Beispiel den Familienbildungsstätten, Beratungsstellen oder Vereinen, in das System eingetragen. „Gerade für Familien, die zum ersten Mal Nachwuchs bekommen oder gerade erst nach Emmerich gezogen sind, wird das neue Angebot hilfreich sein. Emmerich hat einiges für junge Eltern zu bieten und so bekommt man einen guten Überblick“, sagt Gaby Niemeck vom Fachbereich Jugend, Schule und Sport, die den Navigator gemeinsam mit ihrer Kollegin Anja Bauer aufgebaut hat.

Partner stellen Angebote selbst in das System

Bei Erstellung der Angebote hat die Stadt eng mit den Anbietern zusammengearbeitet. So hat es beispielsweise ein erstes Treffen gegeben, auf dem die Kooperationspartner eine erste Schulung für das System erhalten haben. Denn jeder Anbieter ist selber für die Eintragung und Pflege seiner Daten und Angebote verantwortlich.

„Für uns wäre das zu viel Arbeit alles einzupflegen, aber wenn alle einen Beitrag leisten, kommt einiges für Familien zusammen“, weiß Anja Bauer zu berichten. Um den Familien-Navigator bekannt zu machen, hat die Stadt auch einen Flyer erstellt, der in Kürze an vielen verschiedenen Stellen, zum Beispiel in Kindertagesstätten oder bei den Kooperationspartnern ausliegen werden.

Ansprechpartner im Fachbereich geben Auskunft

Wer Fragen zum Navigator hat oder noch weitere Angebote melden möchte, kann sich am besten direkt mit Gaby Niemeck (02822 751402 | ) oder Anja Bauer (02822 751410 | ) in Verbindung setzen. Die Einrichtung des Familien-Navigators wurde im Herbst vergangenen Jahres einstimmig vom Jugendhilfeausschuss beschlossen.

>>Angebote dieser Organisationen sind dabei

Im Familien-Navigator haben schon verschiedene Organisationen und Vereine ihre Angebote eingestellt.

Mit dabei sind: Caritasverband Kleve, Ortsverband Emmerich des Deutscher Kinderschutzbunds, Beratungsstelle Emmerich des Diakonischen Werks Wesel, DJK Hüthum -Borghees, Ehe-, Familien- und Lebensberatung, Embricana Freizeit- und Sport GmbH, Evangelische Familienbildungsstätte Emmerich, Evangelisches Familienzentrum Emmerich, Familienzentrum St. Antonius, Familienzentrum St. Martinus Elten, Frauenberatungsstelle Impuls, Haus der Familie, Hebammenpraxis Emmerich, Integratives Familienzentrum Arche Noah, Jobcenter der Stadt Emmerich am Rhein, Jugendamt Emmerich am Rhein, Katholische Waisenhausstiftung, Kneippverein Elten, Kreis Kleve, Musikgarten Emmerich, pro kids Emmerich, Sozialdienst Katholischer Frauen im Kreis Kleve, TuS 08 Emmerich-Hüthum, TV Sportfreunde 1921 Elten.