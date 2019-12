Emmerich. Die E-Mobilität kommt in Emmerich schleppend voran. Die Stadtwerke denken über Car-Sharing nach. Udo Jessner fordert ein Umdenken in den Köpfen.

Emmerich: Stadtwerke wollen ein Car-Sharing-Projekt wagen

In Sachen Elektromobilität ist Emmerich noch recht jungfräulich. Die Stadtwerke halten sieben Säulen mit 14 Ladepunkten vor: am Eltener Markt, am Geistmarkt, an der Gaemsgasse, je zwei am Embricana und bei den Stadtwerken. Weitere seien am Neumarkt und an der Touristinfo Hochelten geplant, so Stadtwerke-Geschäftsführer Udo Jessner.

Noch stehen sie häufig leer. „Im Moment ist der Bedarf gefüllt“, so Jessner. Langfristig glaubt der Geschäftsführer daran, dass sich das Mobilitätsverhalten ändern müsse. „Drei Autos pro Familie sind dann nicht mehr möglich. Wir arbeiten an einer Car-Sharing-Lösung“, sagt Jessner. Die üblichen Anbieter würden sich am Niederrhein kaum engagieren. „Wenn wir es nicht machen, macht es keiner.“ Denkbar sei, dass Dienstfahrzeuge außerhalb der Dienstzeiten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht würden. Das Projekt werde derzeit entwickelt. „Es muss sich aber etwas in den Köpfen ändern“, weiß Jessner.

Firmen engagieren sich in der E-Mobilität

Mehr Bewegung sei da bei den Emmericher Firmen zu spüren. Katjes, Biotec, auch die Stadtwerke halten für ihre Mitarbeiter Ladesäulen vor. „Das nimmt jetzt Fahrt auf“, glaubt Ingo Sigmund, Stadtwerke-Vertriebsleiter. Am Hafen wird sogar ein recht teure Lkw-E-Ladesäule für einen sechsstelligen Betrag errichtet.

Auch werden die Stadtwerke Schritt für Schritt ihre Dienstflotte elektrifizieren. Man setze auf Hybridfahrzeuge, um eine gewisse Reichweite sicherstellen zu können.

>> „Mein Sonnenstrom“ ist erfolgreich

Das Projekt „Mein Sonnenstrom“, bei der die Stadtwerke bei Privatkunden Solaranlagen in einem Rund-um-sorglos-Paket installieren, entwickele sich erfreulich, so Ingo Sigmund. Nach 20 Anlagen seien in 2018 seien auch 2019 wieder 20 Anlagen installiert worden. „Es rechnet sich mehr, als wir in den Planungen gedacht hatten, weil die Strompreise noch mehr ansteigen“, erklärt Sigmund.

Derzeit sparen die teilnehmenden Kunden im Jahr durchschnittlich 150 bis 175 Euro. Das Projekt sei aber auf 25 Jahre ausgelegt und berücksichtige künftige Strompreiserhöhungen. Die SWE rechnen mit einer Ersparnis von durchschnittlich 450 Euro im Jahr auf 25 Jahre.