Emmerich: Trotz Absage von Lichterglanz noch viele Events

Die Planungen für das kommende Jahr laufen bei der Wirtschaftsförderung- und Stadtmarketinggesellschaft auf vollen Touren. Zwar hat die Absage von Emmerich im Lichterglanz zu hitzigen Diskussionen in der Stadt geführt. Dass Emmerich nun aber veranstaltungsfreie Zone wird, kann man den Verantwortlichen beim besten Willen nicht vorwerfen. „Praktisch jeden Monat wird etwas geboten“, sagt Wirtschafstförderin Sara Kreipe, die mit Bürgermeister Peter Hinze und Dr. Manon Loock-Braun, Leiterin des Info-Centers, die Pläne im Rathaus vorstellte.

Sponsorenfrühstück in der vergangenen Woche

In der vergangenen Woche hatte die Wifö zu einem so genannten Sponsorenfrühstück geladen. Denn ohne finanzielle Unterstützung durch die Emmericher Unternehmer und deren Obolus wäre die Fülle an Events nicht realisierbar. Dort wurde dann auch der Rahmenterminplan vorgestellt.

Dabei wird es im kommenden Jahr eine Premiere geben. Erstmals steht die Sternfahrt der Feuerwehr auf dem Programm. Es handelt es sich um eine Veranstaltung des Verbandes der Feuerwehren in NRW. „Bei der letzten Sternfahrt in Bielefeld waren 80 Fahrzeuge dabei“, berichtet Kreipe.

Unterstützung durch die Feuerwehr

Die Sternfahrt der Feuerwehren wird dann allerdings auch eine einmalige Veranstaltung in Emmerich sein. Jörg Heimann hat mit seinen Verbindungen zum Verband der Feuerwehren und seiner Affinität zu Oldtimern bei den Stadtoberen eine Lanze für die Sternfahrt brechen können. „Wir können das nur stemmen, weil uns die Feuerwehr unterstützt“, erklärt Bürgermeister Peter Hinze.

Die Veranstaltung, die sich nicht nur an aktive Feuerwehrleute richtet, wird am Wochenende vom 8. bis 10. Mai in Emmerich sein, wobei der Sonntag verkaufsoffen ist. Das Drehleiterfestival gibt es hingegen nicht im kommenden Jahr, da es nur alle zwei Jahre organisiert wird und somit erst wieder in 2021 im Terminkalender anzufinden ist.

Elten macht den Auftakt

Kalkar on wheels: Auch auf der Emmericher Rheinpromenade freuen sich die Organisatoren wieder, unterstützt von der Emmericher Stadtmarketinggesellschaft, über zahlreiche Besucher, die für die Trucks mit den Kindern Spalier stehen. Am 23. Mai 2020 ist es soweit. Foto: ICE Emmerich / ICE

Das Jahresprogramm beginnt im Ortsteil Elten. An der Mühle steht das Neujahrsdrehen an. Wie der Name schon sagt, geht es am 1. Januar 2020 ab 11 Uhr los. „Das ist mittlerweile eine schöne Tradition, wenn wir so den ersten Wind des Jahres einfangen wollen“, so Manon Loock-Braun.

Aktuell wird noch der genau Termin für die Kneipennacht Emmerich live gesucht. Erst nach abschließenden Gesprächen mit den teilnehmenden Gastronomen wird ein Wochenende im April ausgesucht.

Am 23. Mai macht die Charityveranstaltung Kalkar on wheels in Emmerich Station. Der Abstecher der Trucks über die Rheinpromenade ist für viele der kranken Kinder ein Highlight.

Am Wochenende 5. und 6. Juni gibt es die nächste Auflage von Beer, Food and Friends. Regionale Köstlichkeiten werden auf der Stadtplatte in Höhe des Krantors serviert.

Radwandertag am Kirmeswochenende

Ein fester Termin in der Jahresplanung ist der Niederrheinische Radwandertag, der am Sonntag, 5. Juli, auf dem Programm steht. Das ist im Übrigen das Emmericher Kirmeswochenende. Das eigentliche Stadtfest, nicht zu verwechseln mit Emmerich im Lichterglanz, mit angeschlossenem Streetfood-Festival im Rheinpark mit verkaufsoffenem Sonntag ist für das Wochenende 18. bis 20. September geplant.

Auch wenn es kein Feuerwerk beim Lichterglanz an der Rheinpromenade im kommenden Jahr geben wird, kommen Freunde von Pyro-Effekten auf ihre Kosten. Beim Novemberleuchten an der Eltener Mühle wird es neben dem Kunsthandwerkermarkt am 25. Oktober auch mit einsetzender Dunkelheit das Peng-Puff-Feuerwerk geben. „Das heißt wirklich so“, sagt Loock-Braun mit einem Schmunzeln.

Erfolgreiche Premiere des Lichtermarkts

Eine erfolgreiche Premiere feierte in diesem Jahr der Lichtermarkt am Rathausvorplatz. Deshalb wird die Veranstaltung auch in 2020 angeboten. Vorgesehen ist dabei als Termin der 14. und 15. November. Ebenfalls angedacht ist, dass versucht werden soll, den 15. November als verkaufsoffenen Sonntag zu planen.

>>>Weitere Veranstaltungen

Aufgeführt sind lediglich Veranstaltungen, die von der Wirtschaftsförderung- und Stadtmarketing-Gesellschaft federführend organisiert werden. Darüber hinaus gibt es noch viele weitere Events, wie etwa die Autoshow, die von der Werbegemeinschaft veranstaltet wird, oder Rheinwummern, den Spargeltag, Kirmes in Elten und Emmerich sowie das Seifenkistenrennen am Eltenberg.