Emmerich: Trotz Tempo 30 noch Temposünder am Hohen Weg

Schon im August 2016 verfasste Bernhard Brügge ein Schreiben an die Polizei. Tenor: Am Hohen Weg in Hüthum wird zu schnell gefahren. Seit ein paar Monaten gilt an der Straße, die als Verbindung zwischen Emmerich sowie Hüthum und Borghees viel genutzt wird, Tempo 30. Und dennoch ist Brügge unglücklich: „Hier wird immer noch zu schnell gefahren“, sagt er der NRZ.

Es geht vor allem um den Abschnitt vom Borgheeser Weg bis zur Verborgstraße. Die Fahrbahn ist recht eng, die Seitenstreifen sind nicht gut befestigt, Bürgersteige gibt es nicht. Parkende Autos erschwerten Anwohnern, die von ihren Grundstücken herunter fahren die Sicht, ergänzt Bernhard Brügge. Begegnungsverkehr sei schwierig, vor allem dann, wenn es um größere Fahrzeuge geht. Und zuletzt seien immer häufiger Traktoren und Baustellenfahrzeuge hier unterwegs.

Viele Schüler sind hier mit dem Fahrrad unterwegs

Die Fahrbahn am Hoher Weg ist für Begegnungsverkehr zu eng. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Vor allem für Radfahrer und Rollatorfahrer, meint Brügge, sei es am Hohen Weg recht gefährlich, denn sie müssten ebenfalls auf die enge Fahrbahn. „Hier sind morgens sehr viele Schüler in Richtung Emmerich unterwegs“, sorgt sich der Anwohner. Aber auch mittags und im Feierabendverkehr beobachte er etliche Temposünder auf der Dorfstraße.

Bernhard Brügge hofft, dass die Polizei häufiger die Geschwindigkeit am Hohen Weg kontrolliert. Nur übers Portmonee, so sein Glaube, könne man die Verkehrsteilnehmer zur Vernunft bringen. Die Polizei, so der Eindruck des Hüthumers, kontrolliere häufiger an den großen Straßen: „Aber hier leben die Menschen. Hier lauern große Gefahren.“

Maßnahmen müssen auf den Bedarf angepasst werden

Auch bauliche Anpassungen wären denkbar. Etwa ein Drempel oder Blumenkübel, die den Verkehr bremsen. Die Stadt Emmerich erklärt: „Wir würden baulich dann etwas unternehmen, wenn die Polizei uns eine Notwendigkeit übermittelt“, so Stadtsprecher Tim Terhorst. Welche Maßnahmen im Detail da in Frage kämen, das hänge sehr von dem Bedarf ab. Dafür seien Messungen vor Ort hilfreich. Die Messgeräte könnten heutzutage auch Fahrzeugtypen unterscheiden, Radfahrer und Fußgänger erfassen und so ein ziemlich breites Bild als Grundlage liefern.

Der Blumenstrauß der Möglichkeiten sei danach bunt: häufigere Tempokontrollen, die Verbreiterung der Straße, die Errichtung eines Fahrrad-Streifens etc. „Es kommt ganz auf die nötige Wirkung an“, sagt Tim Terhorst.

Die Polizei könnte eine Woche die Bewegungen messen

Ingo Schankweiler, Sprecher der Kreis Klever Polizei, bietet Bernhard Brügge an, die Probleme schriftlich zu erfassen und der Polizei zu übermitteln. Mit dem sogenannten Viacounter sei es möglich, eine Woche lang den Verkehr durchgehend zu messen. „Wir haben im Kreis Kleve 500 bis 600 Tempo 30-Zonen, die als schützenswert eingestuft werden. Oftmals haben die Anwohner die subjektive Wahrnehmung, dass zu schnell gefahren wird“, erklärt Schankweiler. Um dies mit Daten zu belegen, seien die Messungen hilfreich.