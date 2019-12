Emmerich: Über 80 Stimmen beim Weihnachtssingen zu hören

Samstagmorgen, kurz nach halb elf im Atrium des Rheincenters. Jeanette van de Locht ist mit einer Kabeltrommel im Einsatz, Gabi Debiel postiert gemeinsam mit Stefan van Ühm ein Hinweisschild. Zu den Dreien vom Rat der Seelsorgeeinheit St. Christophorus/Johannes der Täufer gesellt sich Stefan Burs. Im Gepäck hat der Kantor sozusagen die kleine Schwester der großen Aldegundis-Orgel.

„Ich komme gleich. Ich muss nur noch kurz zum Bäcker“, ruft Michael Maiß den Vieren zu. Andere Passanten, die vorbeihuschen, kaufen schnell noch Sonnencreme für den bevorstehenden Urlaub oder erledigen Besorgungen bevor es zum Stimme ölen geht.

Gemeinsames Singen liegt im Trend

Beim Weihnachtssingen im Rheincenter stimmten auch ein paar Passanten spontan mit ein. Foto: Jens Uwe Wachterstorm / Funke Foto Services GmbH

Kräftig wurde im Vorfeld die Werbetrommel für das gemeinsame Weihnachtssingen gerührt. In Kindergärten, Schulen, auf Plakaten und in den Kirchen machte man darauf aufmerksam. „Nach dem Flashmob im vergangenen Jahr wurde immer wieder der Wunsch gemeinsam zu Singen an uns herangetragen“, so Gabi Debiel. Gesagt, getan! „Denn singen macht glücklich“, erklärt Jeanette van de Locht vom Orga-Team. „Gemeinsames Singen ist im Trend. Es macht intelligent und beugt Demenz vor, haben Wissenschaftler festgestellt“, so Stefan Burs.

Der zentrale Punkt inmitten des Centers füllt sich. „Stopp, hiergeblieben“, heißt es in Richtung Pfarrer Bernd de Baey. Ausgestattet mit vornehmlich roten und grünen Aufklebern „Weihnachtssingen 2019 – Emmerich am Rhein“ mischt sich der ein oder andere Passant unter die sangesfreudige Schar. Zu denen gehören auch Mitglieder des Projekts, des Liebfrauen- und des Gemeinschaftschores St. Aldegundis-Martini und nicht zuletzt der Klever Singgemeinde.

Viele singen kräftig mit

Während der kleine Alex freudig schon das Liedheft hin- und herbewegt, sucht Anni Görtzen diesen noch. Kein Problem für jeden gibt es einen mit den sieben Weihnachtssongs. „Dicke rote Kerzen“, ist das erste Lied, was im Rheincenter kräftig gesungen wird. Als die ersten „O Tannenbaum“-Orgelklänge zu hören sind, kommt Pastoralreferent Matthias Lattek etwas verspätet schnellen Fußes über die Show-Treppe von der Parkebene herunter und gesellt sich dazu. Ihm machen es Passanten gleich. Und so sind es mehr als 80 Sänger.

Bei „Leise rieselt der Schnee“ gibt Grundschulkind Maira Schröer alles. Auswendig versteht sich! Während die kleinere Schwester Laureen intensiv ins Liedheftchen schaut. Aber natürlich auch mitsingt! Bei der Gesangs-Generalprobe fürs bevorstehende Fest haben alle Spaß. Vom Orga-Team heißt es abschließend: „Das Weihnachtssingen machen wir im nächsten Jahr wieder!“

>> Singen mit der ganzen Familie

Gut angenommen wird der Familiensingkreis, so Anne-Kathrin Lehmann. Gemeinsam mit Maren Schmitz organisiert sie diesen Treff, der einmal wöchentlich stattfindet. Der nächste Termin, zu dem bis zu 30 Teilnehmer kommen, findet nach den Ferien am Donnerstag, 9. Januar, 17 Uhr, in der Heilig-Geist-Kirche statt. Weitere Infos unter 02822/6027587.