Emmerich: Unbekannter Täter beschädigt Auto und flüchtet

In Emmerich kam es zu einer Unfallflucht. Die Polizei sucht Zeugen.

Emmerich Ein Unbekannter hat einen Wagen auf der Wassenbergstraße in Emmerich beschädigt. Ohne den Unfall der Polizei zu melden, flüchtete er.

Zu einer Unfallflucht kam es zwischen Donnerstag und Freitag auf der Wassenbergstraße in Emmerich.

++++In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Emmerich, Rees und Isselburg. Den E-Mail-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.++++

Der Besitzer eines VW Eos hatte seinen Wagen am Donnerstag gegen 22.45 Uhr auf einer Parkfläche auf Höhe der Hausnummer 39 unbeschädigt abgestellt. Als er am nächsten Tag gegen 13.15 Uhr zurückkam, entdeckte er einen frischen Unfallschaden linksseitig an der vorderen Stoßstange.

Polizei Emmerich sucht Zeugen

Der Unfallverursacher war bereits verschwunden, ohne den Schaden zu melden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Emmerich telefonisch unter 02822/7830 entgegen.