Emmerich. An der Steinstraße in Emmerich kam es am Montag zu einer Unfallflucht. Die Polizei bittet um Hinweise zu der Fahrerin eines weißen Renault.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Emmerich: Unfallflucht an der Steinstraße - Zeugen gesucht

Nach einer Unfallflucht in Emmerich sucht die Polizei die Fahrerin eines weißen Renault mit Klever Kennzeichen.

Was war passiert? Am Montag gegen 17.25 Uhr streifte die Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug an der Steinstraße einen Fußgänger. Dabei verletzte sich der 40-jährige Fußgänger leicht, so die Polizei. Die Fahrerin des Renault hielt zwar kurz, setzte dann aber ihren Weg fort, ohne Angaben zu ihrer Person zu machen.

Der Pkw hatte kurz zuvor einen Radfahrer überholt, der in Richtung einer Bankfiliale auf der Steinstraße unterwegs war. Der Radfahrer wird nun gebeten, sich bei der Polizei Emmerich unter 02822/7830 zu melden.