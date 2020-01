Polizeibericht Emmerich: Versuchter Automatenaufbruch in Speelberg

Speelberg. Am frühen Freitagmorgen wollten Unbekannte einen Zigarettenautomat aufbrechen. Ein Zeuge beobachtete die mutmaßlichen Täter.

Am frühen Freitagmorgen 17. Januar, gegen 3.10 Uhr sah ein Zeuge an der Kreuzung Schützenstraße/Am Hasenberg im Emmericher Ortsteil Speelberg, wie Unbekannte sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Sie versuchten offenbar, den Münzeinwurf aufzuhebeln.

Polizei bittet um Hinweise

Ob Geld entwendet wurde, konnte noch nicht festgestellt werden. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen bitte an die Kripo Emmerich unter 02822/7830.