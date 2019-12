Emmerich. Emmericher Stadttheater war am Sonntag ausverkauft. Komödie am Altstadtmarkt führte Dickens’ „Weihnachtsgeschichte“ auf. Es gab viel Applaus.

Emmerich: Viel Applaus für Dickens „Weihnachtsgeschichte“

Der achtjährige Sven rutschte schon zehn Minuten vor der Vorstellung im Emmericher Stadttheater im Sessel hin und her. Wann ging es denn endlich los? Mutter hatte ihm erzählt, im Stück auf der Bühne ging es um einen alten Geizkragen, der seinen Mitmenschen nichts gönnt und seinen Angestellten miserabel bezahlt. Am Schluss des Stückes „Eine Weihnachtsgeschichte“ von Charles Dickens ändert er sich und wird ein guter Mensch.

Sven kann sich noch nicht vorstellen, wie das möglich sein wird. Viele Kinder im ausverkauften Stadttheater hatten wohl ähnliche Vorstellungen.

Die drei Geister bekehren den Scrooge

Das Stadttheater Emmerich war für die „Weihnachtsgeschichte“ von Charles Dickens ausverkauft. Foto: Jens Uwe Wachterstorm / Funke Foto Services GmbH

Dann begann das Spiel. Geizhals Scrooge saß an seinem Schreibtisch und zählte das Geld, das er heute eingenommen hatte. Es war nicht all zu viel. Der alte Herr, der Weihnachten als Humbug bezeichnete, lehnte auch eine Einladung seines Neffen zum weihnachtlichen Festessen ab. Ebenfalls mag er sich nicht an einer mildtätigen Spende für Schuldgefängnisse und Arbeitshäuser beteiligen. Es scheint so, dass Scrooge mit seinem menschenverachtenden Wesen Erfolg hat.

Doch da tauchen drei Geister auf, die sein Leben in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft beleuchten und er erkennt schließlich, dass er sein Leben ändern muss. Er wird ein anderer Mensch mit großzügigen Geschenken und einem anderen Verhalten seinen Mitmenschen gegenüber.

Gut verständlich und Kostüme, die gefielen

Die Komödie am Altstadtmarkt in Braunschweig hatte unter der Regie von Oliver Geilhardt das Stück für Kinder im Grundschulalter eingerichtet. Neben gut verständlichen Texten, die nicht zu schnell gesprochen wurden, gefielen auch die Kostüme. Natürlich war Scrooge der Hauptdarsteller. Man hatte ihn hervorragend für diese Rolle ausstaffiert: Ein alter halb verblichener Cut, langer Bart, ein Zylinder und dazu den etwas wackeligen Gang. Gut gespielt waren seine Reaktionen beim Erscheinen der Geister.

Interessiert beobachtete man die unterschiedlichen Auftritte der Geister. Besonders auffällig der zweite Geist, der überlebensgroß mit roter Perücke die Bühne betrat. Die Geister, die ihm sein Leben in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zeigten, machten aus dem ewig meckernden Greis einen anderen Menschen – gut nachvollziehbar für die jungen Zuhörer. Diese lauschten sehr konzentriert dem Geschehen. Es war ein gutes Beispiel für Jugendliche und Akteure, richtige Ansätze durch Aufmerksamkeit zu belohnen.

Mit „Jingle Bells“ endete der Abend

Auch die Kostüme der Komödie am Altstadtmarkt überzeugten im Stadttheater Emmerich. Foto: Jens Uwe Wachterstorm / Funke Foto Services GmbH

Die „Weihnachtsgeschichte“ von Charles Dickens ist wohl die bekannteste seiner Weihnachtsgeschichten. Sie wurde mehrmals verfilmt und in Komödien neuen Zeitströmungen angepasst. Dickens kannte sich in der Thematik des Stückes gut aus, denn er lebte in seiner Jugend in ärmlichen Verhältnissen.

Das Publikum im Emmericher Stadttheater war offensichtlich sehr zufrieden – es gab einen kräftigen Schlussapplaus. Zu den Klängen von „Jingle Bells“ und einem auf Weihnachten bezogenen Text verabschiedete man sich.