Emmerich: Virtuelle Sternsinger bringen dieses Mal den Segen

Pfarrer Bernd de Baey und Bürgermeister Peter Hinze stehen mit den Sternsingern und zwei Messdienern vor der Aldegundiskirche in Emmerich. Da in diesem Jahr keine Sternsinger von Haus zu Haus ziehen können, kann man sich die Segensstreifen und ein kleines Sternsingerpäckchen in der Kirche abholen.

Emmerich Dechant Bernd de Baey und Bürgermeister Peter Hinze haben die Sternsinger auf die Reise geschickt - zumindest in virtueller Form.

Sie kommen daher aus dem Morgenland. Das singen die Sternsinger zumindest jedes Jahr, wenn sie von Haustür zu Haustür ziehen. Doch dieses Mal wird pandemiebedingt eben nicht an den Wohnungen und Häusern geklingelt. Die St. Christophorus-Gemeinde hat deshalb ein virtuelles Sternsingen für Emmerich auf den Weg gebracht.

Sternsinger virtuell auf die Reise geschickt

Am Dreikönigstag, 6. Januar, zelebrierte Dechant Bernd de Baey zunächst in der eine Messe. Mit Bürgermeister Peter Hinze schickte der Katholische Geistliche dann die Sternsinger auf die Reise. Hauptsächlich virtuell. Lediglich eine Gruppe hatte sich auf dem Aldegundiskirchplatz eingefunden. Tessa (6), Alexander (2) und Leonhard (7) Lehmann trugen die Gewänder der Weisen aus dem Morgenland, die nach biblischer Überlieferung dem Stern nach Bethlehem gefolgt waren, um dort dem Jesuskind zu huldigen.

475 Tüten wurden gepackt

Die drei Geschwister sollten anschließend in einem symbolischen Akt Segenstüten an den Altenheimen abgeben. Zudem wurden extra 200 Segensstreifen mit dem Aufdruck 20*C+M+B+21 für das Krankenhaus bedruckt. "Insgesamt 475 Tüten haben wir gepackt", berichtet Mutter Anne-Kathrin Lehmann, die sich mit Christina Burdack, Mareike Hübbers, Annalena Jansen und Pastoralreferentin Sandra Joosten um die virtuelle Sternsinger-Aktion der Christophorus-Gemeinde gekümmert hat.

Das Vorbereitungsteam hat für die „Sternsinger to go“-Aktion die Tüten gepackt, die verschiedene Materialien enthalten. In den Tüten befinden sich eine Information über die Geschichte der Heiligen Drei Könige, der Segensstreifen, Ausmalbilder, drei Goldtaler (aus Schokolade) und ein kleines Päckchen mit Weihrauch. Die Tüten können nun in der Aldegundis- und in der Heilig-Geist-Kirche mitgenommen werden.

Achtminütiger Film mit Sternsingern gedreht

Als Ersatz für den Gang zu den Menschen ist mit den Sternsingern als besonderer Clou ein Film gedreht worden. Dieser wird in der Kirche noch bis zum 2. Februar immer zwischen 15 und 18 Uhr gezeigt. Nach der Vormittagsmesse an Dreikönige verfolgte auch der Stadtpfarrer interessiert die Premiere des rund achtminütigen Films, der in Aldegundis auf einer Leinwand vor der Sakristei in Dauerschleife lief.

Neben vielem anderen ist die Sternsingeraktion vor allem aber auch immer ein großes Hilfsprojekt, bei dem Kinder Kindern helfen. Normalerweise führen die Heiligen Drei Könige neben einem Holzstern deshalb auch immer eine Spendendose mit sich. Das ist in diesem Jahr nicht möglich. Dennoch hoffen die Verantwortlichen, dass möglichst viele Emmericher das Dreikönigssingen mit einem Geldbetrag unterstützen - allerdings kontaktlos.

Kontaktloses Spenden

So kann etwa eine Spende in den Briefkasten des Pfarrhaus, Aldegundiskirchplatz 1, eingeworfen werden. Aber auch eine Überweisung auf das Konto der Kirchengemeinde St. Christophorus (IBAN: DE86 324 500 00 0000 260 026) ist möglich. Wer eine Spendenquittung benötigt, sollte im Verwendungszweck seine Adresse und das Stichwort Sternsinger angeben.

Auswirkung der Arbeitsmigration auf Kinder

In dem Film wird im Übrigen auch sehr eindrucksvoll gezeigt, wofür die Spenden der diesjährigen Sternsingeraktion verwendet werden sollen. Unter dem Motto "Segen bringen, Segen sein. Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit" machen die Sternsinger auf das Schicksal von Mädchen und Jungen aufmerksam, die mit nur einem Elternteil, bei Großeltern oder in Pflegefamilien aufwachsen, weil ihre Eltern im Ausland arbeiten. Schätzungen zufolge sind alleine in der Ukraine, dem Beispielland der Sternsingeraktion 2021, zwei Millionen Kinder von Arbeitsmigration betroffen.