Die ausrangierten Tannenbäume werden wieder abgeholt. In Emmerich vornehmlich am kommenden Samstag.

Emmerich. In Emmerich werden die Tannenbäume gegen eine Spende von verschiedenen Organisationen abgeholt und entsorgt. Hier gibt es eine Termin-Übersicht.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Emmerich: Wann und wo die Tannenbäume abgeholt werden

Schmuck sah er in der Weihnachtszeit aus. Nun hat er aber ausgedient: der Tannenbaum. Damit dieser auch entsprechend entsorgt wird, sind in Emmerich zahlreiche Organisationen in den Ortsteilen unterwegs, die den „Alten“ gegen eine kleine Spende mitnehmen.

An zwei Samstagen sind die Sammler unterwegs

In Dornick sammeln die Jungschützen und Schützenminis am Samstag, 11. Januar, ab 10 Uhr alle Tannenbäume ein. Bereits ab 9 Uhr ziehen am selben Tag die Jungspielmänner des Praester Spielmannszuges im Pfarrbezirk Praest durchs Dorf und sammeln die Weihnachtsbäume ein.

Der Vrasselter Spielmannszug wird ebenfalls am Samstag ab 10 Uhr die Bäume einsammeln.

Für Hüthum bitte anmelden

Auch Samstag sind die Pfadfinder im Pfarrbezirk Liebfrauen unterwegs. Bitte hier die Bäume, mit einem Namenszettel versehen, ab 9 Uhr an die Straße legen. Am selben Tag findet auch die diesjährige Tannenbaumabholaktion in Speelberg durch die Roverrunde der Pfadfinder statt. Die Tannenbäume dafür bis 9 Uhr an die Straße stellen. Die Tannenbaumabholaktion der KAB Nikolaus Groß steigt ebenfalls am Samstag, 11. Januar, ab 9 Uhr im Pfarrbezirk Heilig-Geist Leegmeer.

In der Gemeinde St. Georg Hüthum holen die Messdiener am Samstag, 18. Januar, die Tannenbäume ab. Der Abholwunsch sollte bis Donnerstag, 16. Januar, dem Pfarrbüro, 02822/70519, mitgeteilt werden.