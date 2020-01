Emmerich: Warum Flickarbeiten sich manchmal hinziehen

Hans-Georg Bujar ärgert sich. Aus seiner Sicht gebe es in Emmerich ständig neue Flickarbeiten auf den Straßen, die halbfertig zu lange liegen gelassen würden. Aktuelles Beispiel: „An der Berliner Straße wurden die Arbeiten an der Straßendecke Anfang Dezember begonnen.“

Flickstelle an der Berliner Straße ist ordnungsgemäß ausgewiesen

In Fahrtrichtung (grün markiert) ist die Fräßstelle an der Berliner Straße abgewinkelt. An den Seiten nicht. Foto: Konrad Flintrop / FUNKE Foto Services

Doch vor Weihnachten seien die Arbeiten zunächst beendet worden. Auf einem etwa vier Zentimeter tiefem Rechteck fehle bis heute die Straßendecke. Etwas grüne Farbe, die sich auch schon fast abgelöst habe, weise auf die Kante hin. Auch ein Schild stehe dort. Und dennoch: „Ich bin jüngst im Dunkeln etwas verträumt voll darein gefahren. Es ist nichts passiert. Aber es ist schon unangenehm“, wünscht sich Bujar eine schnellere Bearbeitung solcher Flickarbeiten.

Es handelt sich um eine Baustelle der Stadtwerke Emmerich. Ein Mitarbeiter des Bauhofes war vor Ort, nachdem die Redaktion die Beschwerde Bujars vorgebracht hat. „Aus unserer Sicht gibt es nichts zu beanstanden. Es ist alles ordnungsgemäß“, erklärt Stadtsprecher Tim Terhorst.

Aus wirtschaftlichen Gründen werden mehrere Stellen in einem Zuge bearbeitet

Dass bei Straßenausbesserungen dieser Art mal für längere Zeit die finale Teerdecke fehle, sei üblich. Denn es gehe um einen wirtschaftlichen Aspekt: „Es werden mehrere Stellen in einem Zuge ausgebessert“, schildert Terhorst. Also müssen sich erst einige Ausbesserungen ansammeln.

Im Vergleich zur Zwei-Euro-Münze ist die Tiefe des Rechtecks an der Berliner Straße gut zu erkennen. Foto: Konrad Flintrop / FUNKE Foto Services

Derweil sei die Stelle völlig korrekt abgesichert. Zwei Schilder würden auf die Baustelle und auf die Fräßkanten hinweisen. „Der Kantenbereich wurde auch mit Kaltasphalt abgeschrägt“, ergänzt Terhorst. Zumindest in Fahrtrichtung: „Ein größtmögliches Maß an Sicherheit ist gegeben.“

Wann die Stadtwerke die Stelle Berliner Straße final bearbeiten werden, wird noch nachgereicht.

Übrigens bietet sich in Emmerich an, Dinge, die in der Stadt nicht in Ordnung sind, über den Mängelmelder der Verwaltung mitzuteilen.