Emmerich: Wellness-Auszeit buchen im neuen Kosmetikstudio

Die Inhaberin des neues Kosmetikstudios in Emmerich Sevgi Cosguner freut sich auf die Eröffnung und auf viele Besucher.

Emmerich Am 25. November wird das Kosmetikstudios „Secos“ in Emmerich eröffnet. Das erwartet Kunden im Bereich Ästhetik, Kosmetik und Wellness.

Topmodern und mit den richtigen Akzenten zum Wohlfühlen präsentiert sich ab Samstag, 25. November, das neue Kosmetikstudio für Ästhetik, Kosmetik und Wellness „SeCos“ auf der ‘s-Heernberger Straße 42 in Emmerich.

Inhaberin Sevgi Cosguner (40), in Emmerich geboren, fiebert diesem Tag seit zwei Jahren entgegen, jetzt ist es endlich so weit. Wer sich, seiner Haut und der Seele etwas Gutes tun möchte, ist hier an der richtigen Adresse.

Traum vom eigenen Studio erfüllt

Das Studio verteilt sich auf drei Etagen, die Behandlungen sind vielfältig, denn Sevgi Cosguner ist nicht nur seit 2009 ausgebildete Kosmetikerin, sondern bietet auch Massagen an. Die gelernte PTA (Pharmazeutisch-technische Assistentin) arbeitete 14 Jahre in der Sternapotheke in Emmerich, bis sie sich nach der Elternzeit entschloss, ihren Traum eines eignen Kosmetikstudios zu realisieren – immer unterstützt von Ehemann Ufuk (42).

Begonnen hat die Leidenschaft für Haut und Kosmetik im Badezimmer des elterlichen Hauses. Zunächst wurde nur die Familie behandelt, dann kamen Freunde dazu und das Badezimmer wurde zu klein. Kurzerhand wurde ihr eigenes Zimmer im Dachgeschoss vom Vater umfunktioniert, bis Sevgi Cosguner nach ihrer Heirat von Emmerich nach Kleve zog – und ihre Emmericher Stammkundschaft mitnahm. Hier behandelte sie weiter – nach der Arbeit in der Apotheke, ab 19.30 Uhr. „Im Bett war ich dann immer erst gegen 22 Uhr.“

Zwei Jahre harte Arbeit, die sich gelohnt haben

Nach Kind und Elternzeit musste eine Entscheidung her: „Gehe ich in die Apotheke zurück oder wage ich den Schritt?“, erinnert sich Cosguner. Seither wurde die ehemalige Kneipe auf der ‘s-Heerenberger Straße von Grund auf renoviert. „Wer diese noch kennt, wird sich über die Veränderungen schon wundern“, freut sich die 40-Jährige. Zwei Jahre Arbeit, Finanzpläne und Zuversicht waren notwendig, um aus der ehemaligen Gastwirtschaft moderne Räumlichkeiten für Kunden zu schaffen. „Früher wäre sicherlich schöner gewesen, aber Corona kam noch zusätzlich dazwischen“, so Sevgi Cosguner.

Gehe ich in die Apotheke zurück oder wage ich den Schritt? Sevgi Cosguner, Inhaberin Secos

Im oberen Bereich des Studios befindet sich ein großer, einladender Raum, die Dekoration erinnert an eine Wellness-Oase. Hier bietet Sevgi Cosguner Behandlungen wie zum Beispiel Aquapeelation, Microneedling, Detox oder eine Green Peel Kräuterschälung an, auch ein Hair Boost Treatment gehört zum Sortiment. Ein Aquapeelation-Gerät sorgt mit Wasser und Druck für eine gepflegte Haut. Außerdem angeboten werden unter anderem Wimpernlifting, Enthaarung und Power Neck Lifting. Das gesamte Angebot findet man im Internet unter www.secos.online.de.

Pflegeprodukte werden auch zum Kauf angeboten

In der Ecke steht ein großer Spiegel – hier kann man sich für ein Tages- oder Abend-Make-up entscheiden. Die Produkte werden selbstverständlich auch zum Kauf angeboten. Gleiches gilt übrigens auch für die Pflegeprodukte. Hier arbeitet Sevgi Cosguner nur mit ausgewählten, renommierten Marken.

Ein kleiner angrenzender Raum ist Wimpernlifting, Wimpernkranzverdichtung oder auch Rolling Brows (im Gegensatz zu Permanent Make-up hält die Farbe hier sechs bis 14 Monate) vorbehalten. Im Untergeschoss dürfen sich Kunden auf Massage-Therapie mit Aromaöl freuen, inklusive Infrarotkabine, die auch ohne Massage gebucht werden kann, auch Ayurveda fehlt nicht. Ein weiteres Highlight: Sevgi Cosguner verfügt in ihrem Studio über ein Hautanalyse-Gerät zur Vor- und Nachbehandlung. Verbesserungen der Haut können so von den Kunden deutlich gesehen werden.

Ende nächsten Jahres wird das Angebot erweitert

Sevgi Cosguner wird voraussichtlich ihr Angebot Ende nächsten Jahres noch erweitern, zurzeit befindet sie sich nämlich zusätzlich noch in Ausbildung zur Heilpraktikerin. Zu Feier der Eröffnung am Samstag, 25. November, 13 bis 18 Uhr, gibt es neben Sekt- und Glühweinempfang mit Häppchen auch 20 Prozent Nachlass auf Pflegeprodukte, bis zum 23. Dezember 15 Prozent Rabatt auf Gutscheine und auf Besucher wartet zudem noch eine Verlosung für kostenlose Behandlungen.

Geöffnet hat das Studio für Ästhetik, Kosmetik und Wellness dann montags von 9 bis 14 Uhr sowie 17 bis 20 Uhr, dienstags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr, freitags und samstags sind Termine nur nach telefonischer Vereinbarung unter 0172/7926896 möglich. Secos ist Mitglied der Emmericher Werbegemeinschaft.

