Emmerich: Willibrord-Gymnasium startet neues Paten-Projekt

Sich als Fünftklässler im neuen, großen System der weiterführenden Schule zurecht zu finden, „das ist schon eine Herausforderung“, weiß Stephan Bieke. Die Raumstruktur ist anders, eine Vielzahl von Schülern wuselt durch die Gänge und auch neue Probleme können auftreten.

Der Schulleiter des Emmericher Willibrord-Gymnasiums freut sich, dass die Schule den künftigen Fünftklässlern den Start – aber auch die Folgezeit – ein wenig erleichtern kann. „Wir haben ein Patenprojekt ins Leben gerufen, dass den Grundschülern den Start auf unserer Schule erleichtern, ihnen Sicherheit geben soll“, so Bieke.

Vier Oberstufenschüler werden jeweils eine Klasse betreuen

Bislang gab es für die Fünftklässler des Willibrords immer vor den großen Ferien – und damit einige Wochen vor ihrem Start in der neuen Schule – einen Kennenlern-Tag. „Der wird auch beibehalten“, unterstreicht Bieke. Aber auch quasi weiter ausgebaut. An dem Tag bekommen die neuen Schüler des Gymnasiums nämlich Paten an die Seite gestellt. Schüler begleiten Schüler soll dabei die Devise sein. Heißt: Vier Oberstufenschüler werden jeweils eine Klasse betreuen.

„Und damit als Ansprechpartner fungieren“, so Bieke. Bewusst habe man ein Paten-Quartett gewählt. Denn so sei immer ein Pate für die Schüler ansprechbar. Und zwar bei allen Fragen des täglichen Lebens – an der Schule, als auch vielleicht privat. Denn auch wenn jeweils zwei Lehrer – männlich, wie auch weiblich – das Klassenlehrerteam bilden, „so ist die Hemmschwelle mit einem Schüler auf Augenhöhe zu reden, vielleicht niedriger“, erklärt der Schulleiter.

Fragen zum Fachraum und dem Schulleben

Vor allem in der Anfangszeit können die Paten wichtige Hilfe leisten. Denn die Fünftklässler kommen vom Klein-System Grundschule an die große weiterführende Schule. Im Fall des Willibrord-Gymnasiums mit über 750 Schülern. „Die Paten sollen hier für alle Fragen bereit stehen“. Das kann die Frage nach dem Fachraum sein, oder aber eine Hilfestellung bei sozialen Konflikten. „Ich freue mich, dass wir engagierte Oberstufenschüler gefunden haben, die die Patenrolle übernehmen“, sagt der Schulleiter.

Der zudem mit Stolz ergänzt, dass der Vorschlag für das Patenprojekt von der Schülersprecherin gekommen ist. Dies ist nämlich ganz in seinem Sinne. Die Schüler machen das Gymnasium damit „zu ihrer Schule“. Auch in Form eines weiteren Projektes, das in nächster Zeit Fahrt aufnehmen soll. So werden an der Schule Schüler zu Medien-Scouts ausgebildet, da der Umgang mit den neuen Medien stetig zunimmt. Auch in Form von Problemen.

Paten werden auf Aufgabe vorbereitet

Und natürlich hat das Schülerpatenprojekt am Gymnasium in Emmerich nicht nur einen positiven Effekt für die Fünftklässler, die im Übrigen auch in den folgenden Klassen weiter von ihren Paten betreut werden sollen. Auch die Paten selber lernen so wichtige Fähigkeiten für die Zukunft. Empathie zum Beispiel.

In Zusammenarbeit mit dem Team der Schulseelsorge und der Schulsozialarbeit werden die ehrenamtlich tätigen Schüler der Einführungsphase bereits im Vorfeld auf ihre neue Aufgabe vorbereitet. Bereits jetzt sind die Paten bei den derzeitigen Fünftklässlern aktiv, quasi als Erprobungsphase. Im neuen Schuljahr startet das Projekt dann richtig durch.

>> Konzept gemeinsam erarbeitet

Für das kommende Schuljahr haben sich bereits 16 engagierte Schüler für das spannende Paten-Amt gemeldet, die am Begrüßungsnachmittag am 3. Juni den neuen Fünftklässlern vorgestellt werden.

Das Konzept für die Schülerpaten wurde im Übrigen von der Schülervertretung, der Erprobungsstufenkoordination und der Schulsozialarbeit erarbeitet.

Mehr Informationen zum Willibrord-Gymnasium gibt es auch im Internet nachzulesen unter willibrord-gymnasium-emmerich.de