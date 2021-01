Emmericher hat erneut Glück nach Manipulation an Fahrzeug

Emmerich Erst Radmuttern gelöst, jetzt Bremse manipuliert: Emmericher wird bereits zum zweiten Mal Opfer eines heimtückischen Anschlags.

Bereits zum zweiten Mal innerhalb von zwei Monaten entdeckte ein Emmericher, dass Unbekannte an einem seiner Fahrzeuge Manipulationen vorgenommen haben. Auf den aktuellen Fall des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde der 56-jährige Mann am vergangenen Freitag, 8. Januar 2021, aufmerksam. Er entdeckte die Manipulation an dem Fahrzeug, das auf der Hermann-Hilgers-Straße im Emmericher Ortsteil Praest abgestellt war.

Erster Vorfall ereignet sich im November 2020

Erstmalig war dem Emmericher am Montag, 9. November 2020, aufgefallen, dass Unbekannte an der Vorderachse des auf seinem Grundstück geparkten Pkw Radmuttern gelöst, und an den Rädern der Hinterachse Radmuttern entwendet hatten.

Vorderbremse des Krades

Als er am vergangenen Freitag ein auf dem Grundstück abgestelltes Motorrad in Betrieb nehmen wollte, stellte der 56-jährige fest, dass unbekannte Täter an der Vorderbremse des Krades manipuliert hatten.

In beiden Fällen wurde die Manipulation glücklicherweise vor Inbetriebnahme des Fahrzeuges bemerkt. Beide Fahrzeuge waren im rückwärtigen Bereich der Hausnummer 5 abgestellt.

Die Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu möglichen Tätern machen kann. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Polizei Emmerich telefonisch unter 02822/7830 entgegen.