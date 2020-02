Finanziell gesehen ist das Willibrord-Spital in Emmerich noch nicht über dem Berg. Auf NRZ-Nachfrage erklärte Geschäftsführer Johannes Hartmann, dass man auch 2019 noch keine schwarzen Zahlen schreibe. Durch den Verbund mit Wesel könne man die Fehlbeträge allerdings gut ausgleichen. Hartmann sagte, dass man in erster Linie das Vertrauen der Menschen zurückgewinnen müsse. Hier sei 2018 ein schlechtes Jahr gewesen: „Gutes Personal ist entscheidend. Die Patienten stimmen mit den Füßen ab“, sagte Krankenhausdirektor Jürgen Gerhorst. Durch den Weggang namhafter Ärzte hat das Krankenhaus letztendlich auch finanziell gelitten.

Da man in den vergangenen Jahren nur wenige gute Nachrichten verkaufen konnte, habe sich das auch auf die Bewerbersituation ausgewirkt. Hier könne man aber doch eine Besserung feststellen.

Fehlbetrag beim Jahresergebnis

Der Lagebericht für den Jahresabschluss 2018 weist trotz eines positiven Einmaleffekts in Höhe von 1,2 Millionen Euro dennoch einen Fehlbetrag des Jahresergebnisses von 2,826 Millionen Euro aus. Die Erträge verringerten sich in diesem Jahr um 2,4 Millionen Euro. Zur Finanzlage heißt es im Bericht: „Es besteht eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, da die Gesellschaft weiterhin auf Darlehen innerhalb des Konzernverbundes angewiesen ist. Die Liquidität wird für das Geschäftsjahr 2019 durch interne Darlehn sichergestellt.“ Diese Lage habe sich 2019 leicht verbessert, so Hartmann.

Fallzahlen sind 2019 gestiegen

Die Fallzahlen sind 2018 gegenüber dem Vorjahr weiter gesunken, heißt es in dem Bericht. So wurden 1241 stationäre Patienten weniger behandelt. Die größten Rückgänge gab es in den Abteilungen Wirbelsäulenchirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe (Schließung) sowie der Geriatrie. Am Mittwoch erklärte Johannes Hartmann, dass im Jahr 2019 die Patientenzahlen um fünf Prozent zugelegt hätten.