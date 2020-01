Emmerich/Rees. Ein 61-jähriger Reeser konnte mit seinem Mercedes nicht mehr ausweichen, als eine Emmericherin (26) unvermittelt auf die Fahrbahn trat.

Emmericherin (26) erleidet bei Unfall schwere Verletzungen

Am Dienstag, 14. Januar, gegen 17.30 Uhr war ein 61-jähriger Reeser in seinem Mercedes W124 auf der Reeser Straße (L7) in Emmerich in Richtung seiner Heimatstadt unterwegs, als in Höhe der Bushaltestelle Jahnstraße unvermittelt eine Fußgängerin vor ihm auf die Fahrbahn trat. Der Autofahrer versuchte noch auszuweichen, erfasste die 26-jährige Emmericherin jedoch.

Reeser Straße war kurzzeitig komplett gesperrt

Bei dem Zusammenstoß wurde die junge Frau schwer verletzt, so dass ein Rettungswagen sie in eine Klinik bringen musste. Der 61-Jährige blieb unverletzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Fahrbahn bis etwa 18.15 Uhr komplett gesperrt.