Expertin nimmt in Rees das Stadtmarketing unter die Lupe

Stadtmarketing. Klingt gut, aber was ist das? Was bringt es? Und überhaupt: Wie wird es umgesetzt? Darum ging es im Vortrag „Innenstadt – ein Gemeinschaftsprojekt“ von Bernadette Spinnen (Leitung Münster Marketing) am Mittwochabend im Reeser Kolpinghaus.

Teamarbeit, Absprachen und Arbeitsteilung - Spinnen erklärte charmant, wie statt einsamer Versuche mit wenig Erfolg, gemeinsame Aktionen zu viel Erfolg für alle führen können. Wichtig sei, so Spinnen, dass nicht die Stadtverwaltung alleine Änderungen anstrebe.

Bekannte Persönlichkeiten einbinden

Lokal bekannte Unternehmer und anerkannte Persönlichkeiten seien besonders wichtig, um als Initiatoren selbst mitzuarbeiten und so die Bürger- und Unternehmerinteressen sofort einzubinden und in gemeinsamer Verantwortung umzusetzen. So entstand auch die Initiative starke Innenstadt (ISI) in Münster als Bündnis der Händler, Gastronomie und Immobilieneigentümer.

Das kann auch Rees! Der Arbeitskreis Stadtmarketing wurde schon ins Leben gerufen. Rees hat einige Schätze in Petto, verrät Bürgermeister Christoph Gerwers: „Wir waren Tabak- und Ziegelstadt, wir sind fahrradfreundlich (…) und die älteste und schönste Stadt am unteren Niederrhein! Unsere Schätze sind unter anderem Skulpturen, Cafés, die Rheinpromenade (…)und die hohe Aufenthaltsqualität.“

Die Wahrheit herausarbeiten

„Man muss die Wahrheit, das Gefühl einer Stadt herausarbeiten!“, erklärt Spinnen. „Wofür sollen mich die Leute begehren? Warum sollen die mich auswählen?“, und dabei müsse man ehrlich sein! Wichtig sei ein Bild, welches von innen lebt und allen unserer jährlichen 600.000 Tages- und 100.000 Übernachtungsgäste noch im Nachhinein vor Augen schwebt.

„Man kann überall lügen, nur im Marketing nicht!“, betont sie. So müsse man sich nicht neu erfinden, sondern im Gespräch die Stärken besprechen, verknüpfen und so stärken, dass sie zum selbstständigen Aushängeschild werden.

Auch das Thema Finanzen ist wichtig

Wer finanziert und organisiert? Spinnen macht klar, dass Marketing Aufgabe aller sei. Schafft man eine gemeinsame, regelmäßige Finanzierung, ist es günstiger und auch erfolgreicher für alle: Gäste, BürgerInnen, Betriebe/Unternehmen, Vereine, Mitarbeiter der Stadtverwaltung.



Spinnens Erfolgsfaktoren: Akzeptierte Persönlichkeiten aus allen Bereichen, die mit professioneller Unterstützung durch die Stadt zusammenarbeiten. Es muss einen kurzen Draht zur Stadtspitze, sowie Arbeit als Partner auf Augenhöhe geben. Ohne direkte Kommunikation und gegenseitiges Vertrauen läuft nichts! Es sei wichtig, dass ein solches Bündnis unabhängig von der Politik und Verwaltung agiert, um Erfolg zu haben.



Arbeitskreis startet neue Aktion

Jürgen Terlinden lädt nun alle Interessierten zum Treffen des Arbeitskreises Stadtmarketing ein. Der Termin wird in der Rees-App bekanntgegeben. Sehr freut er sich auf Fragen, Feedback und Interessierte, die bereits vorab an dialog@wifo-rees.de schreiben dürfen.

Als erstes Projekt wird das jährlich durch die Ortschaften wandernde kostenlose Adventssingen am Samstag, 30. November, um 18 Uhr auf dem Dorfplatz in Millingen zum ersten Mal stattfinden. Eingeladen ist dazu jeder, von klein bis groß, ob Reeser oder Gast.