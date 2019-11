Polizeibericht Fahrerflucht auf der Wannwicker Straße in Rees

Rees. Ein geparkter Corsa wurde auf der Wannwicker Straße in Rees beschädigt. Der Verursacher fuhr vermutlich ein blaues Fahrzeug. Zeugen gesucht.

Fahrerflucht auf der Wannwicker Straße in Rees

Während er mit einem Arbeitskollegen in der vergangenen Woche auf Montage war, hatte der Besitzer eines grauen Opel Corsa seinen Wagen am 11. November gegen 4 Uhr auf der Wannwicker Straße in Höhe der Hausnummer 6 bis 8 abgestellt.

Unfallverursacher könnte ein blaues Fahrzeug gefahren haben

Nach seiner Rückkehr am vergangenen Freitag, 15.30 Uhr, stellte der Fahrzeughalter frische Unfallschäden im Bereich der vorderen Stoßstange fest. Vom Verursacher fehlte jede Spur. Aufgrund des Farbabriebs könnte sich hierbei um ein blaues Fahrzeug gehandelt haben. Die Polizei Emmerich, 02822-7830, sucht jetzt Zeugen.