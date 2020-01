Frauengemeinschaft Rees-Haffen kann Mitgliederzahl halten

Die katholischen Frauen Deutschlands (kfd) Haffen konnten auf ihrer Jahreshauptversammlung im Pfarrhaus insgesamt vier neue Mitglieder in ihren Reihen verbuchen: Ilka Bolzjauer, Nathalie Jendrischik, Gabi Murrer und Ingrid Liesen.

Zu Beginn der Jahreshauptversammlung fand eine Andacht und ein Frühstück mit 30 Mitgliedern statt. Im Anschluss wurde der Jahresbericht von Schriftführerin Waltraud Balkenborg vorgestellt, welche sich nun aus ihrem Amt zurückziehen wird. Eine Nachfolgerin wurde noch nicht gewählt.

Regina Heweling stellte den Kassenbericht vor, aus dem hervorgeht, dass es innerhalb des Vereins keine schrumpfende Mitgliederzahl gibt und er weiterhin 85 Mitglieder zählt.

Die Entlastung der Kassierin und des Vorstandes wurde einstimmig beschlossen. Zum Vorstand gehören die beiden Kassenprüferinnen Agnes Groll und Margret Komescher, die nicht mehr antritt. In Zukunft wird sich Renate Fenger ihrem Amt widmen.

Nach der Verabschiedung von Waltraud Balkenborg und Maria Peters mit einem Abschieds-Gedicht von Irmgard Kürwers gab es noch einige Hinweise auf Veranstaltungen der Kfd Haffen. Wie beispielsweise die Verabschiedung des Pfarrers Raja Kumar am Sonntag, 2. Februar während der Messe in der Reeser Kirche, um 11.15 Uhr. Außerdem freute sich der Kfd Vorstand über die rege Beteiligung an einer Spende für das Projekt Leben Trust von Pfarrer Raja Kumar. Ein weiterer Termin ist der Kfd-Frauenkarneval am 14. Februar ab 18 Uhr in der Schützenhalle in Haffen.