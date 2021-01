Generationswechsel beim Ambulanten Pflegedienst Rees

Die bisherigen Geschäftsführer Udo und Angelika Heiß (v.l.n.r.) übergeben ihren Ambulanten Pflegedienst Rees an die neuen Geschäftsführer Ann-Kathrin und Thomas Offermann. Das Büro befindet sich auch weiterhin im ehemaligen Amtsgericht in Rees.

Rees Ann-Kathrin Offermann übernimmt mit ihrem Mann den Ambulanten Pflegedienst Rees ihrer Eltern. Einiges ändert sich, darunter der Name.

Sich selbstständig zu machen, ist immer ein Abenteuer, ein noch größeres ist es in Zeiten von Corona. Doch Ann-Kathrin und Thomas Offermann wagen den Schritt und übernehmen ab dem 1. Januar den Ambulanten Pflegedienst Rees (APR), der von da an Ambulanter Pflegedienst Niederrhein (APN) heißt. Und der neue Name verrät bereits, dass die beiden einiges vorhaben.

Ann-Kathrin und Thomas Offermann sind gelernte Fachgesundheits- und Krankenpflegekräfte für Anästhesie und Intensivpflege, die vergangenen zehn Jahre haben sie in der Uniklinik Düsseldorf gearbeitet. „In dieser Zeit ging es vor allem darum, Leben zu retten“, erklärt die 33-Jährige. Die Beratung zur Pflege habe sie zwar auch in ihrer Ausbildung gelernt, sei aber zuletzt nicht Bestandteil ihres Jobs gewesen.

Generationswechsel nach 22 Jahren

Und doch war Ann-Kathrin Offermann schon immer klar, dass sie irgendwann den Ambulanten Pflegedienst ihrer Eltern übernehmen würde. Angelika und Udo Heiss haben vor 22 Jahren mit zwei Mitarbeitern angefangen. „Es war nicht immer einfach, aber lehrreich“, hält Angelika Heiss als Fazit fest. Während sie auch weiterhin noch im Ambulanten Pflegedienst arbeiten wird, verabschiedet sich ihr Mann Udo Heiss aus gesundheitlichen Gründen nun in den Ruhestand.

Gut ein Jahr lang hat die Übergangsphase gedauert, in der Ann-Kathrin und Thomas Offermann schon einiges verändert haben. Mit sechs Angestellten und 60 Klienten sind sie gestartet, mittlerweile betreuen 14 Angestellte insgesamt 120 Klienten. „Und wir haben vor, uns noch weiter zu vergrößern“, sagt der 38-Jährige. Die beiden wollen mit ihrem Ambulanten Pflegedienst in einem größeren Umkreis aktiv sein, vielleicht auch bis Emmerich fahren können.

Fachkräftemangel in der Pflege

„Wir sind nicht limitiert durch Klienten, sondern durch das Pflegepersonal“, sagt Thomas Offermann. Den Fachkräftemangel bekommen er und seine Frau deutlich zu spüren. Mit ihren jetzigen Mitarbeitern sind sie aber zumindest richtig zufrieden, wie Ann-Kathrin betont: „Unsere Mitarbeiter sind so liebevoll zu den Patienten und versuchen, alles möglich zu machen.“ Ein paar Touren fahren die beiden selbst, übrigens auch neben ihrer Arbeit im Büro. „Das macht einfach Spaß“, sagt sie.

So ganz von ihrem alten Job konnten sich Ann-Kathrin und Thomas Offermann allerdings noch nicht trennen. Vier Tage im Monat übernehmen sie noch am Wochenende Schichten und das aus einem ganz bestimmten Grund, wie die 33-Jährige erklärt: „In der Pflege gibt es immer viel Umschwung und neue Standards, das wird in der Uniklinik jedes Mal sehr zeitnah vermittelt.“ Das ständig aktualisierte Wissen können sie so auch an ihre Angestellten des Ambulanten Pflegedienstes weitergeben.

Schutzmaßnahmen in der Corona-Pandemie

Wie wichtig Fachwissen ist, hat sich gerade in der Corona-Pandemie gezeigt. Die beiden haben in der Uniklinik im März auf der Station für Corona-Patienten gearbeitet. „Deswegen sind wir ganz firm, was die Hygieneschutzmaßnahmen angeht“, so Thomas Offermann. Und auch dieses Wissen können sie nun in ihrem Ambulanten Pflegedienst einfließen lassen. Es ist ein Abenteuer, diese Selbstständigkeit. Aber Ann-Kathrin und Thomas Offermann freuen sich darauf.