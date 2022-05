Halderner Blasorchester: Jubiläums-Konzert mit Verspätung

Rees-Haldern. Von Kinderfilm bis epischer Hymne: In Rees gab das Halderner Blasorchester ein besonderes Konzert. Und das mit eigentlich einem Jahr Verspätung.

Obwohl das Konzert des Halderner Blasorchesters e.V. zu Ehren am sonnigen Wahltag stattfand, waren einige Musikliebhaber im Pädagogischen Zentrum in Rees versammelt. Immerhin mehr als 60 Zuschauer hatten es eingerichtet, der Darbietung der Musiker von 15.30 bis 17 Uhr zu lauschen.

Im Jahr 2021 hatte die Pandemie eine Feier des Blasorchester-Jubiläums verhindert. Nun wurde mit gebührender Würde nachgeholt: Der Dirigent Robert Wijnands kam freudestrahlend auf die Bühne und ließ das Orchester das Stück „The Royal Duke“ von Jeremiah Clarke und Rob Wiffin vortragen.

Moderatoren lieferten Informationen zu den Musikstücken

„Wenn das Mal keine angemessene royale Begrüßungsmusik für sie war“, scherzte Lisa Verholen, die zweite Vorsitzende des Orchesters, in ihrer Begrüßungsrede an das Publikum. Moderiert wurde der Nachmittag von den Orchestermitgliedern Dominik Rotering und Jana Schlütter, die die Stücke mit Hintergrundinformationen zu den Liedern einleiteten.

Nach „The Royal Duke“ spielte das Orchesters noch „Hymn of the Highlands“, „Zorba‘s Dance“ und nach einer kurzen Pause „The Wrong Note Rag“ „The Count of Monte Christo“, den Soundtrack zu dem Kinderfilm „Drachenzähmen leicht gemacht“ und der Marsch „San Carlo“. Dabei gab es viele Soli, unter anderem von Elli Kempkes an der Klarinette, von Lisa Verholen und Kirsten Ressing am Saxophon und Iris Tenhagen am Horn.

Publikum klatschte bei den Darbietungen mit

Allgemein war die Darbietung des Orchesters im Klang mal voluminös-gewaltig, mal sanft, im Rhythmus mal gleitend, mal aufbruchslustig oder episch-entschieden. Bei „Zorba‘s Dance“ klatschte das Publikum mit. „Die Stücke machen Spaß“, meinte Gaby Hollmann, Chronistin des Orchesters, sowohl für die Zuhörenden, als auch für die Musizierenden. Sie war ganz zu Anfang schon dabei gewesen, als Christian Lehmann das Halderner Blasorchester 1991 gründete.

Die Mitglieder wollten nicht mehr nur Märsche spielen, die typisch für Blasorchester sind. Stattdessen wird jetzt auch konzertante Musik von den 45 Orchestermitgliedern geprobt. Dennoch bleibt unter ihren Auftritten neben einem Frühjahr- und einem Herbst-Konzert auch die musikalische Begleitung von Schützenfesten. Das Lied, das sie als Orchester seit den 30 Jahren begleitet hätte, wäre der Halderner Festmarsch von Hermann Ludwig Blankenburg, gab Gaby Hollmann zu. Und auch der Marsch „San Carlo“ gab als letztes Lied einen Vorgeschmack auf künftige Schützenfestauftritte.

Halderner Blasorchester ist auch bei den Tagen der Musik dabei

Am 12. Juni wird das Halderner Blasorchester dann gemeinsam mit weiteren Halderner Musikgruppen beim Abschlusskonzert der „Tage der Musik“ im Bürgerhaus Rees zu sehen sein. Zum 100-jährigen Jubiläum des befreundeten Orchesters in Silvode werden sie ebenfalls ihre Musik erklingen lassen. Am zweiten Oktober spielen sie im selben Saal gemeinsam mit dem befreundeten Musikverein Burgstetten aus Stuttgart.



